Kompositör från Härnösand bjuds in till ny statlig satsning – ska jobba i en riktig studio: "Studiorna kan försvinna annars"

I Sundsvall skapas just nu nya musikverk – i studio. Där man kan spela in riktigt akustiskt ljud och inte vara hänvisad till digitala substitut.

Först ut i Konstnärsnämndens satsning på Sundsvall är komponisten Per Egland och hans vänner. Fram till jul ska de bo och arbeta här – kanske med en operaparafras om pengar.