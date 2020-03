Kommunens besked i coronakrisen – vill få igång utelivet: "Vi är i ett läge där centrum är tomt"

Coronaläget i Sverige börjar bli allt mer påtagligt, och har även slagit hårt mot näringslivet, restaurangnäringen och handeln i Örnsköldsvik. Tidigare har Allehanda berättat om att kommunen ska underlätta för företagen genom att betala sina fakturor snabbare, och att företagen i sin tur ska få längre tid på sig att betala sina fakturor.

– Vi har kontinuerligt dialog med Svensk Näringsliv och Företagarna om hur det ligger till. Vi har även träffat Industrigruppen, Handelskammaren och Cesam då det är flera delar som företräder näringslivet, säger Per Nylén (S).

Kommunen vill underlätta för företagen med anledning av att likviditetsproblemen kan uppstå på grund av coronaviruset. Det innebär konkret att avgifter som skulle ha fakturerats mellan den 20 mars och den sista augusti kan skjutas upp så att betalningsdag blir tidigast 1 september.

– Vi vill stimulera och hjälpa företagen och vi gör detta efter ett inspel från företrädare inom näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S).

Avgifterna där företag får uppskov gäller till exempel sophämtning, vatten och avloppskostnader, tillstånds- och tillsynsavgifter, plan- och bygglagen, alkohollagen och tobakslagen. Kommunen har även tagit beslut om att hjälpa företagen med en snabbare behandling av ansökningar gällande uteserveringar. Per Nylén hoppas att effekten blir att fler Ö-viksbor ger sig ut i staden.

– Vi går in i en period när restaurangerna kommer in med olika ansökningar. Vill få igång utelivet, då är det rimligt att företagen får en snabbare behandling, säger Per Nylén.

Folkhälsomyndighetens riktlinje är att inte fler än 500 personer får samlas på samma plats i Sverige. I andra europeiska länder har mycket större begränsningar gjorts. I till exempel Storbritannien förbjuds folksamlingar med fler än två personer.

– Det är en extrem åtgärd, och jag tror inte att vi kommer gå så långt i Sverige. Samtidigt är det en balansgång, men med det läget vi har här i Örnsköldsvik så är det extremt tungt i centrum, säger Per Nylén och fortsätter:

– Kanske upplever vi för mycket oro. Sedan finns det insatser man kan göra, att till exempel köpa med sig mat hem, om man inte vill gå ut och äta på restaurang. Vi är i ett läge där centrum är för tomt just nu.

Örnsköldsviks kommun diskuterar ytterligare åtgärder som ska förbättra för restaurangnäringen och handeln i Örnsköldsvik.

– Vi ser ett jättestort tapp inom handeln och restaurangnäringen. Framför allt ska vi känna av vad vi behöver här i Örnsköldsvik. Det finns mer att göra och vi återkommer med beslut om fler åtgärder.