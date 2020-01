Kommunen missade alla orosanmälningar för barn under ett års tid – socialchefen: "Det är pinsamt"

Sollefteå kommun har ett 50-tal olika e-tjänster. En del viktigare än andra, men just den här rörande orosanmälningar för barn bedöms som den allra viktigaste bland dessa tjänster.

– Det var den här tjänsten som inte som inte fick fela, men den gjorde det. Det är pinsamt och jättetråkigt, men tyvärr har det hänt, fortsätter Ann-Katrin Lundin.

Sollefteå kommun tog ifjol emot totalt 805 orosanmälningar. De 63 anmälningar som skickades in via e-tjänsten under 2019 gällde 48 olika barn. Nu har anmälningarna granskats och 40 av dem var kända för kommunen sedan tidigare. Åtta däremot hade kommunen ingen kännedom om sedan tidigare.

– Det har gjorts en prioritering och alla kommer att kontaktas inom de närmaste dagarna, uppger Ann-Katrin Lundin.

Det var dessutom bara slumpen som gjorde att den här hanteringen, eller snarare icke hantering av orosanmälningar, upptäcktes.

– Alla som skickar in får en kvittens av kommunen. Nu var det en person som ville höra status på sitt ärende och det var då som bristerna upptäcktes, berättar Majed Safaee, kommunikationsstrateg vid Sollefteå kommun.

Kommunen skickade in anmälan till IVO under måndagen och nu ska en utredning starta för hur det här gått till. Vad som ligger bakom det här allvarliga misstaget.

– Vi har två månader på oss och vår ambition är självklart att det här ska skötas så professionellt att det inte kan ifrågasättas, betonar Majed Safaee.

Vad konsekvenserna kan bli för kommunen efter att IVO gjort sin bedömning är svårt att säga.

– Men det handlar inte om fängelsestraff och vad jag vet finns inga viten inblandade. Det som möjligen skulle kunna hända är att det blir en granskning av kommunen, uppger Majed och tillägger.

– En sak är i alla fall säker, den här tjänsten kommer aldrig mer att glömmas bort hos oss.