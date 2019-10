Kommunen går 53 miljoner sämre än budget – bistra budskapet till politikerna: "Sänk ambitionsnivån"

Det är tuffa tider ekonomiskt för landets kommuner – så även för Örnsköldsvik.

När årets andra tertialuppföljning presenterades vid ekonomiberedningens sammanträde häromdagen, pekade prognosen på ett ekonomiskt resultat för helåret 2019 på plus 31 miljoner kronor – 53 miljoner kronor sämre än den budget som fullmäktige fastställt.

– Ja, och det är därför som kommunfullmäktige redan tidigare i år uppmanat nämnderna att vara återhållsamma med ekonomin – även de som haft plusprognoser – för att stärka kommunens budget, säger Mikael Öhrling, ekonomidirektör på kommunen.

Läget just nu i Örnsköldsvik är att alla kommunens stora nämnder visar minussiffror mot budget.

Värst är det för bildningsnämnden, som har ett underskott på 34 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämndens underskott ligger på 19 miljoner, humanistiska nämndens på 12 miljoner och omsorgsnämndens på 9,5 miljoner kronor.

... 53 miljoner kronor – är det rekord i felräkning?

– Nja, vi har ju redovisat sämre siffror tidigare i år, men det här är fortfarande långt från budgeten, konstaterar Mikael Öhrling.

De dystra siffrorna förklarar han med att verksamheterna inte klarat att hålla sig inom sina ekonomiska ramar.

– Nu måste politikerna fatta beslut för att få en ekonomi i balans. Det gäller att sänka nettokostnaderna, eftersom det är svårt att höja intäktssidan. Avgifterna är ju begränsade av maxtaxor och annat.

Det som de olika nämnderna kan och måste göra, enligt Mikael Öhrling, är att "prioritera i verksamheten" och "sänka ambitionsnivån".

Hur snabbt måste det ske?

– Helst ska alla nå det här redan i år. Men det är inte så troligt, det är ju inte så mycket kvar av året.

– Det är viktigt att nämnderna fattar beslut redan nu för att stärka det ekonomiska läget för 2020. Det arbetet pågår redan, men det måste till mer för att nå de resultat som kommunen har satt upp.

Arbetet med att hålla ekonomin i balans finns på alla landets kommuners dagordning just nu.

– Vi går mot en lågkonjunktur som innebär lägre utveckling av skatteintäkter och statsbidrag för 2020. Och ökar inte de siffrorna, då måste man sänka kostnaderna ytterligare.

Kan det bli tal om en skattehöjning?

– Det är den utväg man har om man inte klarar att sänka kostnaderna. Men det går i så fall att göra först för år 2021, eftersom skatten för 2020 fastställdes i juni i år, när budgeten för nästa år spikades.

Örnsköldsviks kommun har i dag en kommunalskatt på 22,44 kronor per hundralapp. Till det kommer 11,29 kronor per hundring som är regionskatten. Totalt alltså 33,73 kronor per hundralapp.

Vilka krav kommer nämnderna få på sig nu?

– De har redan uppdraget att komma i balans, så nu gäller det att fortsätta jobba och vara aktiva för att komma till rätta med underskottet.