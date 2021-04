Kommunalrådets tal till Ö-viksborna – uppmaningen inför valborg: "Bjud inte in andra"

Smittspridningen i Örnsköldsvik måste få ett slut.

Nu går kommunstyrelsens ordförande Per Nylén ut med en uppmaning till invånarna.

– Det är inte läge att träffa andra än dina närmaste, vare sig under valborg eller vid annan träff under våren, säger Nylén i ett inspelat tal på kommunens hemsida.