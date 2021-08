Kom som flykting till Sverige – nu heltidsanställd på stjärnkrogen utanför Ö-vik: “Vill inte tillbaka”

Den första september 2015 befinner sig Mohanad på en båt, hopträngd med ett femtiotal andra människor, som ska korsa havet mellan Turkiet och Grekland. Under 15 dagar tar han sig genom Europa via gång, buss och kommer slutligen fram till Stockholm. Han placeras i Björna via migrationsverket och snart kommer han i kontakt med Tobias Andersson, kökschef på Ulvö Hotell.

– Det var svårt att få tag i personal till köket och då fick jag ett tips om att det fanns en kille i Björna som var bagare. Vi fick till en praktikplats till honom i september 2016, skriver Tobias i ett mejl.

Mohanad har tidigare arbetat som bagare på en fabrik i Syrien, som tillverkade baklava. Han var alltså inte ovan att jobba i kök och tog arbetet i restaurangen på största allvar. Att få jobba med upplägg och detaljer är något som uppskattas.

– I Syrien har vi bara bufféer. Här är det viktigare med design och upplägg. Jag tycker om att dekorera maten och göra det snyggt, säger Mohanad.

Tobias lägger till:

– Det är roligt att han har kommit så långt på så kort tid. I början kollade vi på bilder på Instagram och sedan gjorde han liknade grejer. Det blev också mycket Google Translate på recept.

De följande somrarna välkomnades Mohanad tillbaka i restaurangen. Han blev alltmer varm i kläderna och svenskan förbättrades allt mer. I juni 2021 kom en efterlängtad tjänst som fast anställd, vilket ger honom möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd.

– Det känns jättebra, det är så bra här. Tobias visar mig nya grejer hela tiden och jag tycker om att laga ny mat med ny design. Det är jättefint här, säger Mohanad.

Hans prestationer hyllas av kökschefen.

– Han är en väldigt lyhörd och nyfiken kock. Lätt att jobba med, Supersnabb och nu är han med på alla positioner i köket: bageri, frukost, lunch och kväll. Han klarar alla stationer utan problem. Jag är alltid lugn när jag vet att jag har han i köket, skriver Tobias.

Under vinterhalvåret bor Mohanad i Örnsköldsvik och jobbar på Friluftsbyn i Docksta. Under pandemin, när restaurangen stod stängd, fick han fortsätta hoppa in där när det behövdes. Förhoppningen är stark om att kommande året blir bättre. Från maj till oktober i år kommer han arbeta heltid på Ulvön.

På frågan om han skulle vilja åka tillbaka till Syrien någon dag svarar han med ett starkt nej.

– Jag vill inte tillbaka. Här vill jag fortsätta jobba. Den bästa maten och de bästa kockarna finns här, säger han.