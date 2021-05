Knivhögg man till döds – Sollefteåkvinnans egna ord i förhör: "Jag tog en människas liv"

"Som en filmsekvens som spelas upp och inte är på riktigt" – så beskriver den mordåtalade kvinnan i 45-årsåldern knivmordet under nyårskvällen hon står åtalad för i polisens förhör.

Det var under nyårsdagen som mannen hittades död i sitt hem i en by i Sollefteå kommun. Polisen inledde strax efter det en förundersökning gällande mord. Flera inblandade uppger att bakgrunden till händelsen är den infekterade grannfejd som pågått mellan offret och den åtalade kvinnan under flera år.

När polisen begav sig till den mordåtalade kvinnans hem i byn under nyårsdagen gick omhändertagandet lugnt till. Hon var undrande kring vad som hänt, men följde med polispatrullen utan några större invändningar. Redan under kvällen hölls ett första förhör med kvinnan där hon nekade till brott.

Den mordåtalade kvinnan, som är i 45-årsåldern, har i senare förhör fått ge sin bild av händelsen och den grannfejd som pågått fram till knivhuggningen under nyårskvällen.

Kvinnan erkände tidigt i utredningen att hon har knivhuggit mannen, men att det har skett i självförsvar, och berättade att anledningen till att hon åkt till mannen under nyårskvällen har varit att begrava stridsyxan och ge, den nu avlidne, mannen en andra chans.

I förhören har hon berättat om hela händelseförloppet från nyårsafton till dess att hon greps av polisen. Hon har berättat att hon för att bli insläppt i offrets bostad berättat för honom att det handlat om liv och död – och att personer kunde komma dit om han inte var försiktig.

Hon har i förhören uppgett att hon känt sig attackerad av mannen som misstänks ha mördats när hon skulle lämna huset – och att hon då ska ha fått något upptryckt i ryggen. Något som hon menade har föranlett att hon gått till attack mot mannen i självförsvar.

"Jag trodde att det var en pistol. Jag var helt övertygad om det" berättar kvinnan i förhör och menar att mannen tidigare frågat om hur han kunde få tag i en pistol.

I förhören med kvinnan framgår det att hon menar att när mannen tryckt upp föremålet i hennes rygg viskade mannen, enligt den mordåtalade kvinnan, att han skulle döda henne. Hon vände sig då om mot mannen och såg honom stå med en höjd arm och ett mörkt föremål i handen. Strax efter utdelade hon de första huggen.

"Jag hade en kniv i handen så då stoppade jag den rakt in i honom två gånger och då backade han bak till väggen bredvid fönstret", berättar kvinnan.

När mannen backade tillbaka och, enligt kvinnan, fortsatte hota att döda henne högg hon med kniven ännu en gång. Kvinnan beskriver i förhören att hon då går fram och stoppar kniven i offret en gång till.

"Det är lite som att det är en filmsekvens som spelas upp som inte är på riktigt. Jag tog en människas liv och det har jag inte rätt att göra", berättar hon i förhör.

Enligt åtalet ska kvinnan ha huggit mannen tio gånger i bröstet och magen med en kniv. Den mordåtalade kvinnan menar att hon har stuckit honom med kniven – men inte att det ska ha skett så många gånger som tio. Mordvapnet förklarade kvinnan att hon har haft med sig för säkerhets skull.

När kvinnan lämnade mannens hus för att gå ut till en av männen som står åtalade för grovt skyddande av brottsling och väntade i en bil berättade hon i förhören att hon känt sig skärrad efter händelsen.

"Jag förstod ju nånstans att jag hade gjort honom väldigt väldigt illa, och det mådde jag inte så himla bra över", berättar kvinnan.

Under måndagen inleds rättegången mot de tre personer som står åtalade för olika typer av inblandning i händelsen.