Knapert med strömming kan orsaka rusning – saknas 200 000 burkar: "Man får vara på hugget"

I en tidigare artikel berättade ÖA om att säsongen för surströmmingen hotas, trots goda förutsättningar för en bra fiskesäsong. Johan Berlin på Gösta Hannells Fisksalteri i Örnsköldsvik är bekymrad.

– Det är samma situation nu som tidigare. Vi har inte fått in nog med strömming för att göra produktionen som vi hade velat. Det kommer att fattas ungefär 100 000 burkar för årets premiär för oss.

En högst begränsad upplaga kommer att finnas tillgänglig inför premiären i år, menar Johan Berlin. De har tvingats ta bort deras halv-och helburk – istället prioriteras filéer, kvartsburken och mannerströmsburken.

– Men det blir inte alls mycket av mannerströmsburken, säger han.

Stiger priset?

– Det kommer säkert bli en liten prishöjning i butikerna på grund av bristen. Men det är inte bara vi som drabbats, det är hela branschen. Jag skulle gissa på att en bit över 200 000 burkar fattas i hela branschen i Sverige.

Vanligtvis brukar produktionen vid salteriet pågå under fyra veckor. I år var produktionstiden hälften så lång, med endast halva personalstyrkan på plats.

– Tyvärr har vi fått skära ner på personal. Det är väldigt tråkigt att behöva säga nej till de som vill jobba.

När upptäckte ni att det började gå nedåt?

– Andra och tredje veckan i maj brukar vi få in mycket fisk. När vi började gå in i mitten på maj och inte fått in någonting blev man riktigt orolig. Leverantörer har försökt ända in i midsommar men det har tyvärr inte gått.

Orsaken?

– Nej, vi vet inte riktigt det heller. Många pratar om att det är stora trålare som går hårt och fiskar för mycket. Det var en dålig vår med mycket blåst och kallt väder, men det har varit så tidigare och vi har ändå haft bra med strömming, säger Johan.

Hur ställer du dig till förslaget som Internationella Havsrådet (ICES) har lagt fram om att höja fiskekvoten?

– Jag tycker att man ska undersöka varför det varit ett så dåligt år innan man börjar fiska mer. Fortsätter stortrålningen är risken att våra små yrkesfiskare inte finns kvar om ett antal år. Våra leverantörer har sagt att det inte bara fisket för strömmingen som har varit dålig, det är samma med siken och laxen.

Kommer surströmmingen att säljas på färre platser?

– Vi har våra grossister som man kan köpa av, det kommer bara att bli en mindre upplaga. De som vill ha burkar behöver inte leta någon annan stans, man behöver bara vara på hugget för att få tag i surströmming i år.