Klimatkatastrof i blixtbelysning – missa inte konstnärens miljömanifestation i Härnösand

"Our house is on fire".

Det kärnfulla budskapet från Greta Thunberg, när hon talade inför World Economic Forum 2019, har inspirerat Norrdans och konstnären John Beijer till en gemensam manifestation för klimatet.

Nu på fredag 4 september sammanstrålar Norrdans utanför Fyren i Härnösand för att mellan klockan 17 och 18 genomföra ett performanceverk med livemålning och poesi.

– Med Our House is on Fire ställer sig Norrdans mitt i samtiden. Det är nu vi måste agera och konst är ett ypperligt uttryckssätt för att sätta fingret på pulsen utan pekpinnar, säger Norrdans konstnärlige ledare Martin Forsberg.

Duken som John Beijer kommer att måla på är en fyra gånger fyra meter stor vepa som återanvänds från en av Norrdans tidigare föreställningar. Publik och förbipasserande kommer därmed, utomhus och på ett säkert sätt, kunna ta del av den skapande konsten.

Den stockholmbaserade gatukonstnären John Beijer har tidigare bland annat skapat konst åt MACAM, ett museum för modern konst i Libanon, då på temat mänskliga rättigheter. Han har också gjort artistporträtt för Billboard Music Awards 2017, utsmyckningar i New York, Helsingborg med mera; som grafisk designer har han arbetat med layout och design av bland annat magasin och en nyligen publicerad bok.

John Beijer är född och uppvuxen i Sundsvall och ställde så sent som i fjol ut på hemmaplan, Galleri Granen, där han målade direkt på väggen. Han arbetar med olika material; för det mesta sprayfärg men också akryl på kanvas.

Norrdans fortsätter skapa utifrån klimattemat även senare i höst. Den 3 oktober är det världspremiär för dansföreställningan "Our house is on fire" av den tysk-holländska koreografen Nicole Beutler.

Föreställningen baseras på tal av klimataktivisten Greta Thunberg och kommer att turnera i Norrland med start i Härnösand. Det är alltså inför den kommande föreställningen som Beijer och Norrdans gör gemensam sak och bjuder in till liveframträdande på gräsytan vid Härnösands teater.