Klasskillnad när Timrå tog revansch på Modo: "Förde spelet"

20 minuter in i första länsderbyt i söndags var det 1–0 till Timrå. Dygnet senare var det samma ställning en period in i returen – men med en helt annan matchbild. Mötet i Ö-vik var relativt jämnt så långt in, men i NHC Arena var det serieledarna som styrde och ställde i stor utsträckning.

Anthony Peters fick jobba hårt längst bak i Modos kasse och tvingades kapitulera när Sebastian Hartmann stänkte in 1–0, ribba in, i powerplay, med Magnus Häggström på botbänken.

I Örnsköldsvik vände sedan Modo på steken i andra perioden – men dygnet senare lyckades gästerna inte med samma sak.

Spelmässigt fortsatte istället Timrå att trumma på och följaktligen kom 2–0 när Viktor Lodin snappade upp pucken efter en studs i ryggen (!) på Tommy Enström.

Hemmalaget hade bud på fler mål än så i perioden men fick bara med sig en 2–1-ledning till pausvilan sedan Daniel Sylwander replikerat efter ett av få fina anfall från gästerna i perioden.

2–1 var faktiskt också precis vad som stod på resultattavlan långt in i tredje perioden – trots att Timrå förde spelet under större delen av den ronden också.

I och med det tajta resultatet var det trots allt spännande in i det sista och Modo plockade givetvis ut Anthony Peters i slutet och satsade med sex ute spelare.

Ö-vikslaget hade dock inte krafterna med sig den här dagen och Jacob Blomqvist fastställde slutresultatet med ett mål i tom kasse.

I Timrålägret tycker man nog att det var onödigt spännande, då de tre poängen borde ha varit stenklara betydligt tidigare i matchen. Skottstatistiken 44–16 talar ett tydligt språk.

Matchens mest efterlängtade

Den 27 november sköt Viktor Lodin 4–3 till Timrå hemma mot Väsby. Sedan dess har Timråforwarden väntat på att få näta igen – och när han satte 2–0-målet i den andra perioden mot Modo syntes det onekligen att han var både glad och lättad. Lodin skyfflade även fram pucken till Jacob Blomqvist innan 3–1 och stod för en fin match.

Matchens blixtinkallade

Modo har fyra backar på frånvarolistan och blickade norrut på måndagen för att fylla på i försvaret. Luleåbacken Fredrik Styrman satte sig i en bil och åkte söderut och anslöt till laget inför returen mot Timrå. Hur han skötte sig? Klart godkänt, inte minst efter förutsättningarna – och 29-åringen är utlånad till Modo även mot Väsby på onsdag och Västervik på fredag.

Timrås tre bästa spelare

1) Albin Carlson, back

En jätte över hela banan – inte minst i den defensiva delen. Var i stort sett omöjlig att slå i sargduellerna.

2) Viktor Lodin, forward

Efterlängtad målskytt vid 2–0 och hade bud på fler mål än så. Stark i närkamperna, finurlig och mycket svår att ta pucken av.

3) Per Svensson, back

En annan försvarare som utmärkte sig på ett positivt sätt. Precis som Carlson här ovan stark över hela banan. Stod upp fint många gånger och var på rätt plats mest hela tiden.

Modos tre bästa spelare

1) Anthony Peters, målvakt

Lyckades på något sätt ladda batterierna snabbt efter den intensiva matchen på söndagskvällen och var återigen stark längst bak i Modokassen.

2) Edwin Hedberg, forward

Såg väldigt pigg ut mot sin förra klubb. Klev förvisso av poänglös men ville hela tiden framåt och var företagsam med sin rappa skridskoåkning.

3) Filip Sveningsson, forward

Väntar och väntar på sin islossning i Mododressen. Kan se frustrerad ut emellanåt men ingen kan anklaga honom för att inte försöka. Sliter hårt hela tiden.

MATCHFAKTA

Timrå–Modo 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (7.24) Sebastian Hartmann (Jens Lööke, Marcus Hardegård), spel fem mot fyra. Skott: 13–4.

Andra perioden: 2–0 (8.22) Viktor Lodin (Filip Westerlund, Jacob Blomqvist), 2–1 (9.38) Daniel Sylwander (Mikkel Aagaard, Brendan Mikkelson). Skott: 14–9.

Tredje perioden: 3–1 (19.05) Jacob Blomqvist (Viktor Lodin). Skott: 16–3.

Skott totalt: 44–16.

Utvisningar, Timrå: 2x2. Modo: 3x2.

Domare: Daniel Eriksson, Filip Eriksson.

Publik: 8.