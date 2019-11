KLART: Så blir BRA:s flyglinje från Örnsköldsvik: "Bromma är ett större nav än vad många tror"

– Vårt mål är att knyta ihop Sverige och vi har tittat på Örnsköldsvik tidigare. Nu uppkom den här möjligheten och det är vi jätteglada för, säger Ulrika Matsgård, Kommersiell chef på BRA.

Flygbolaget kommer att erbjuda resenärerna tre till fyra avgångar i vardera riktningen mellan Örnsköldsvik och Bromma under veckodagarna, med första avgång från Örnsköldsvik 06.25 och sista avgång från Stockholm 21.00. Utöver trafiken under vardagarna kommer man även att trafikera linjen med två avgångar i vardera riktningen under söndagar. BRA uppger att flygtiden kommer att bli 75 minuter och att biljettpriserna kommer att starta på 698 kronor.

När SAS meddelade att man beslutat att lägga ned sina flygningar till Örnsköldsvik angav bolaget vikande efterfrågan och dålig lönsamhet som anledning. Enligt Ulrika Matsgård har BRA gjort en kalkyl som pekar i en annan riktning.

– Vi har tittat på en kombination av efterfrågan och resemönster mellan Örnsköldsvik-Stockholm och kommit fram till att det är ett bra läge helt enkelt.

BRA, Braathens Regional Airlines, trafikerar i dagsläget även Umeå och Sundsvall. Via bolagets knutpunkt på Bromma flygplats finns det möjlighet att flyga vidare till en mängd inrikesdestinationer. Bland annat Göteborg, Malmö, Helsingborg, Visby och Växjö. Från Bromma går det även att flyga utrikes, exempelvis till Sandefjord utanför Oslo och Helsingfors.

Att utrikesresorna är viktiga för Örnsköldsviksborna har fastslagits i den regionala transportplanen för Västernorrland 2018-2029. I den står att läsa att Örnsköldsvik flygplats har bland landets högsta andel resenärer som flyger vidare från Arlanda och att länets exportintensiva industri innebär ett stort utrikesresande.

Något som Robert Gyllroth, VD för Örnsköldsvik airport, menar möjliggörs även via Bromma.

– Bromma är ett större nav än vad många tror. Till exempel når man därifrån Helsingfors och en av BRA's samarbetspartners Finnair som är en stor aktör vad gäller Asien. Finnair samarbetar i sin tur med flygbolag som American Airlines, British Aiways och Quatar. Så man tar sig vidare ut i världen på många sätt, säger Robert Gyllroth.

Gyllroth bekräftar även att det också pågår fortsatta diskussioner med de bolag som anmält intresse för att flyga Örnsköldsvik-Arlanda.

– Det är möjligt att vi i framtiden även har ett bolag som flyger till Arlanda. Vi har ett flertal intressenter som vi kommunicerar med.