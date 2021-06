KLART: Nu får Ö-vik sitt första katthem: "Extremfall kommer bo här"

Det nya katthemmet i Örnsköldsvik ligger i Arnäsvall, mellan Stranne och Ström. Det är en gammal kontorslokal, som har tolv till tretton rum som är i varierande storlekar.

– Utifrån den yta som finns i lokalen bedömts det hur många katter vi får ha där och som mest får vi ha 35 katter, säger Karoline Bergström.

Djurskyddet jobbar redan med jourhem till katter, men de katter som kommer hamna i Arnäsvall är extremfall.

– De katter som hamnar där är väldigt skygga och har blivit illa behandlade, så de inte skulle passa in i ett hem, säger hon.

Hon berättar vidare att katterna som kommer bo där behöver tittas till två gånger om dagen och just nu har de ingen anställd på katthemmet.

– Vi är en ideell förening och just nu är det vi i föreningen som tittar till katterna. Och det är väldigt få katthem i Sverige som har fastanställda. Vi skulle behöva ekonomiskt stöd från kommunen om vi ska kunna ha någon personal, men det har vi inte just nu. Vissa tider under dygnet kommer de vara där själva.

För att kunna inreda katthemmet har medlemmarna och anhöriga skänkt, inredning, tillbehör och mat till föreningen. Och just nu bor det redan fyra katter på hemmet.

– Just nu sitter jag i bilen till Bredbyn för att hämta hem fyra katter till Ö-viks första katthem, säger Karoline Bergström.