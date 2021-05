Klar för sin femte säsong som Modos huvudtränare: "Extremt viktigt"

– Det är extremt viktigt att ha kontinuitet och att Björn kan addera sin erfarenheter, säger Modo Hockeys sportchef Henrik Gradin och fortsätter:

– Björn har utvecklats enormt och har en bra status och vi vill bygga kontinuitet i hela föreningen. Det ska inte vara ni och vi i den här föreningen.

– Jag är Modoit i mitt hjärta och det känns väldigt bra att fortsätta då vi har något riktigt bra på gång. Jag har fått växa in i den här rollen, lite learning by doing, säger Björn Edlund till Modo Channel.

Björn Edlund är en av SDHL:s mest rutinerade tränare och är inne på sitt åttonde år som coach för Modo Hockey. Han har varit tre år som assisterande tränare de senaste fyra åren har han varit huvudtränare. Nu blir det alltså ett femte då han har skrivit på ett ettårskontrakt.

– Jag är mer trygg i mig själv nu efter de här åren, säger Björn på frågan om vilken som är den största skillnaden på på Björn Edlund 2014 och idag.

Han fortsätter:

– Vi hade en bra säsong förra året med en stor utveckling på spelarna och då ska man komma ihåg att det var i princip samma lag som kvalade sig kvar förra säsongen.

– Spelarna i laget har drivit på varandra, kulturen runt omkring har blivit bättre. Vi har fått in positiva beteenden.

Under sändningen kunde också Björn Edlund presentera landslagsbacken Mina Waxin på ett nytt tvåårskontrakt.

– Mina är väldigt mobil och bra tränad, har bra speluppfattning och har redan skaffat sig en hel del erfarenhet. Hon ligger långt fram i utvecklingen.

Även backen Mariam El-Mahmadi har skrivit ett nytt tvåårsavtal.

– Mariam är en väldigt flexibel spelare som kan användas i många positioner. Hon spelade center i fjol men kommer att spela back nästa år.

Där är alltså två nya pusselbitar i Björn Edlunds lagbygge där målsättningen är att behålla så många som möjligt från förra säsongen.

– Det har varit en plan att bygga vidare på den här truppen. Kravbilden ökar och vi får ett bättre klimat, avslutar Björn Edlund.