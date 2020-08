Kjell Scherman sjunger vidare så länge det är roligt

Kjell har fyllt sitt liv med musik och startade 1962 upp The Jacks tillsammans med Kent-Åke Enström. Det blev naturligt för Kjell Scherman att själv ta hand om mikrofonen och sjunga låtar hämtade från det engelska popbandet The Shadows och The Spotnicks från Sverige. The Jacks med tre gitarrister, en trummis och sångaren Kjell Scherman spelade på skoldanser, men lades ned 1964 då killarna i gruppen växte ifrån varandra.

Kjell Scherman startade därefter upp orkestern Schermans som spelade renodlad dansmusik på krogar och hotell runt om i Norrland. Med saxofonisten Jan-Olov ”Jojjen” Jägbring i spetsen fick man in låtar från Elvis, Telstars och Sven-Ingvars repertoarer. Under den här tiden var det många musiker som passerade revy och från att ha startat som en kvintett så övergick Kjell Scherman till att spela på fyra tills orkestern lades ned 1975.

För Kjell Scherman blev det så småningom i Sven-Rogers som han blev bofast, där han nu i drygt två år kört det som ett tvåmannaband tillsammans med Per-Ove Ögren. Det har rullat på bra tills coronaviruset i februari ställde allt på ända och hela spelkalendern i ett nafs tömdes på bokade spelningar.

Från att ha varit ett renodlat dansband har Sven-Rogers smugit in uppträdanden på äldreboenden och pensionärsföreningar där det varit en blandad publik med sittande och dansande. Sven-Rogers har hittat en nisch som går hem. Mycket är det Kjell Schermans förtjänst, att med sitt glada humör möta publiken och sjunga dansvänliga låtar hämtade framför allt från Donnez, Lasse Stefanz och Streaplers repertoarer.

Efter snart 60 år som musiker undrar säkert folk vilken låt som du fastnat mest för?

– Jo, då väljer jag en låt som hängt med länge. Den heter ”Det regnar och regnar” med Lasse Stefanz. Den har jag fått sjunga många gånger under årens lopp. Från Lasse Stefanz har jag hämtat många låtar och de finns ju representerade på skivan ”Det är aldrig för sent”, som fortfarande efter två år säljer bra.

Då kommer en följdfråga. När kommer er nästa skiva, för det blir väl en till?

– Det beror helt och hållet på när danserna kommer igång. Vi har material till en ny skiva, men vi måste invänta danspubliken där vi har våra trogna köpare. Jag gissar att vi är ett år borta tills vi är på gång på nytt.

Hur hanterar du tiden nu då det inte finns några danser?

– Jo jag är ute varje dag och springer för att behålla konditionen. Dessutom så sjunger jag ett par tre gånger i veckan för att inte tappa rösten. Det finns alltid saker att göra då man har hus, sommarställe, fru och firma.

Har du några funderingar på att dra dig tillbaka som sångare?

– Nej, jag sjunger vidare så länge rösten håller och jag tycker det är roligt. Folk mår bra av att sjunga och jag har inte haft så många sjukdagar i mitt liv. Det är aldrig för sent att börja sjunga och det är jätteroligt då publiken sjunger med i refrängerna.

En sista fråga. Hur kommer du att fira 75-årsdagen?

– Det blir med familjen i all enkelhet. Firandet gjorde jag bort då jag fyllde 70 år, då mina spelkompisar överrumplade mig.

Kjell Larsson

Näraskribent