Kiosken utanför Ö-vik blir kafé – ägaren Dalia satsar på hälsomat: "Finns så mycket jag vill göra"

Den före detta kiosken i Bjästa är nu en rymlig cafélokal med mörka möbler och dekorationer i svart och rött. På väggen står texten "Hejsan Sverige, hur mår du idag?"

– Jag har målat det själv, säger Dalia Kjo med stolthet i rösten.

Dalia kom till Sverige 2015 tillsammans med sin pappa Nasser Kajjo. De kommer ursprungligen från Syrien, men flyttade till Turkiet 2010. Där påbörjade Dalia sin utbildning i alternativ medicin, men oron i Turkiet drev dem på en båt mot Grekland tillsammans med många andra.

Dalia fick höra talas om Sverige och de möjligheter som finns, speciellt för kvinnor. Dit skulle hon. Under elva dagar tog sig Dalia och Nasser genom Europa via tåg, buss och långa promenader. Den nionde september 2015 placerades de i Husum via migrationsverket. 2016 flyttade de till Bjästa.

– Min pappa kom i kontakt med Abbas Haidous, en arab från Libanon som ägde Chaplin pizzeria i Bjästa. Vi fick fast kontrakt hos honom, han var helt fantastisk. Han lärde mig laga mexikansk mat och att säga "Jajamän!"

I slutet på 2020 såldes pizzerian, men Dalia tog snabbt på sig nytt jobb. Under våren 2021 startade hon upp aktiebolaget Ilayda AB tillsammans med sin pappa och öppnade en klädaffär på Torggatan i Örnsköldsivk. Tanken på att laga och sälja hälsomat fanns dock med henne hela tiden.

När Direkten i Bjästa annonserades ut för uthyrning bestämde hon sig för att satsa på sin dröm om att sälja hälsosam mat. Hon hyrde lokalen och påbörjade renoveringsarbetet tillsammans med sin pappa i juni. Kaféet döptes till Ilayda Café och dess symbol blev en sjöjungfru.

– Nu under covid behöver människor vara hälsosamma och äta bra. Jag vill laga keto-mat, som inte innehåller socker eller onyttiga kolhydrater.

Dalias arbetsdagar består numera av 15-timmarspass. Klockan sju på morgonen beger hon sig till Örnsköldsvik för att sälja kläder i sin butik. Vid 18.30 tar hon bussen tillbaka till Bjästa och arbetar med förberedelser för caféet fram till klockan 12 på natten. Ibland längre än då. När det är dags att sova fortsätter tankarna att snurra.

– Jag har så mycket idéer, det finns så mycket jag vill göra! Jag får nya idéer hela tiden, det går inte att stoppa, skrattar hon.

Förhoppningen är att kunna avsluta sin utbildning i alternativ medicin en vacker dag, när det svenska språket har behärskats helt och hon har fått permanent uppehållstillstånd. Hon trivs bra i Bjästa och hoppas att människor vill ta sig till hennes café.

– Jag tycker att det är så vackert och lugnt här, människor är jättesnälla och hejar, säger hon.

Men bemötandet har inte alltid varit positivt.

– Det kom hit en kvinna häromdagen och klagade över att jag skulle öppna café här. Hon var arg på mig, sa att cafét inte behövdes och ville ha tillbaka spelen. Det gjorde mig väldigt ledsen, jag grät när hon hade gått, säger Dalia och fortsätter:

– Jag vill börja med hopp, inte med sorg. Jag har verkligen tur som känner människor som stöttar mig. Jag känner ett par i Husum som heter Märta och Ove, de har alltid sagt åt mig att göra det jag brinner för.

Den andra augusti blir öppningsdag för kaféet, där alla är varmt välkomna att prova på Dalias hälsomat, fika och kaffe.