Kent Sundberg fick hemläxa på Sundhem

Vid spelningen den 19 februari hann Kent knappt spela klart avskedslåten ”Vi måste ta farväl” innan publiken bad honom komma tillbaka. Då vill man ha en tango, men oklart vilken. Kent fick i uppgift att leta fram en riktigt eldig tango, så vi får se hur lång tid det tar. Går det undan i svängarna så kan Kent vara tillbaka till midsommar.

Med alla extra nummer kom Kent Sundberg upp till 21 låtar uppdelat i två set med 20 minuters fikapaus. Där Kent Sundberg drar fram, drar romantiken in. ”Vi ska gå hand i hand”, ”Mest av allt” och ”Han måste gå” av Gunnar Wiklund fick publiken att drömma tillbaka till det ljuva sextiotalet, då Elvis Presley var kung och omåttligt populär. ”It’s now or never” och ”Don’t be cruel” plockade Kent Sundberg fram ur sin Elvissamling. Mera Elvis lär det bli nästa gång, liksom mer Thore Skogman. Nu blev det ”Ensam jag är”, men det är det minsta Kent Sundberg är. Kent har sin gitarr och trogna publik på Sundhem. Vad skulle passa bättre än att Kent kommer tillbaka med ”Tio tusen röda rosor”.

En ny Ö-viksresa är spikad. Den 28 april får Rönnen njuta av Kent Sundbergs varma timida framträdande under minst en timme med goda dansmöjligheter.

Kjell Larsson

Näraskribent