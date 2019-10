Katja Ottosson: "Jag vann inga mamma-priser under de senaste veckorna kan jag säga"

Under två veckor i höst var jag gräsänka. Min sambo var borta på jobb i Bydalen och jag och min dotter fick rodda vardagen på tu man hand. Mysigt, tänkte jag initialt. Sen gick det över. Det blev ju ett smärre boot camp för den här mamman.

Vi försov oss. Inte bara en gång. Vi åt samma mat minst tre dagar på raken. Ungen var utan rena trosor och jag fick hetstvätta. Tålamodskvoten var tömd redan innan lämning på föris. Ungen anlände ena dagen i Spindelmannendräkt (en sån med inbyggda muskler, ni vet) och en annan dag i bikini. I oktober. Jag stressade som en idiot på lunchen för att hinna handla för att sen kunna få fram middagsmat på bordet. Annars skulle treåringens humör ha hunnit hamna på alarmerande låga nivåer. Stressade hela släkten genom att portionera ut förskolehämtningarna till höger och vänster. Jag hade ingen egentlig tid att ägna åt barnet efter middagen eftersom allt annat skulle ordnas då. Företagets räkningar. Egna räkningar. Skriva krönika. Maila en säljare. Hetstvättningen igen.

Det känns ofta som att jag geggar runt i olja och vatten och tror att det går att få till en homogen lösning av det.

”VÄLLING!”, skriker ungen. ”Vänta lite”, svarar jag. Utbrott. ”Du är ingen mamma till mig!”, vrålar treåring. ”Vem är jag då mamma till?”, undrar jag. Ordnar välling. Tvångsborstar mjölktänder och låtsasjagar tandtroll för nu verkar jag vara en godkänd mamma igen. Huvudvärk. Vi lägger oss i sängen och läser en trave böcker. En till. Och en till. Kan inte säga nej. Hon rättar mig där jag skarvar i storyn. Vi myser. Hon somnar till. Jag tvångsborstar mina egna tänder och kryper till kojs. Får dåligt samvete över min dålighet, mitt tjat, min låga energi och fäller en tår på kudden för ungen är ju fantastisk. Somnar. Sen börjar allt om.

Jag vann inga mamma-priser under de här veckorna kan jag säga. Men så var det också just veckor det handlade om. Inte mer. Du, som roddar allt ensam vecka ut och vecka in, du borde bära en medalj. Varenda dag. Du borde inte kallas ensamstående. Du är enastående. Var laddar du dina batterier? I mitt fall handlar det inte om att ett ”livspussel” ska gå ihop. Det känns ofta som att jag geggar runt i olja och vatten och tror att det går att få till en homogen lösning av det. Och då är vi ändå som regel två föräldrar hemma. För barn som kämpar med olika svårigheter varje dag så finns organisationer som Min Stora Dag som kan bidra med att sätta guldkant på barnens tillvaro. Något alldeles extra för att göra dom andra grå dagarna lite mer färgglada. Det borde finnas något liknande för er föräldrar som bär allt ansvar på era egna axlar. Ni som aldrig blir avlastade och som gör ett sånt otroligt jobb. Dygnet runt. Jag är full av beundran inför er. Ni är enastående.

KATJA OTTOSSON