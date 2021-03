Katja N Ottosson: "Vart tar alla pengar vägen?"

Inte mina egna, dom kan jag enkelt följa genom att logga in på internetbanken. Men var är alla pengar i världen nu?

Jag ser den globala ekonomin ungefär som en satellitväderkarta över jorden. En sån där rörlig som visar flöden av nederbörd, vind och värme. Så ser jag på världens pengar. Ett flöde som är konstant och som sällan gör extrema vändningar utan som följer sin egen riktning och hastighet. Men pandemin tycks ha förändrat flödet?

Jag ser på världens pengar som något konstant. Visst, inflation gör ju sitt, men ändå är det samma mängd pengar som florerar.

Sedan ett år tillbaka måste flödet ha ändrats. Företag går på knäna och har bristande likviditet. Många går i konkurs. Världen över. På det individuella planet så får många sina tjänster reducerade eller blir till och med utan arbete.

Men vart tar pengarna i det konstanta flödet vägen? I vems plånbok landar dom? För det finns ju lika mycket pengar nu som för ett år sedan men balansen måste ju ha rubbats med tanke på att så många branscher sliter ont.

Att pengaflödet ändrats under det gångna året skulle kunna tyda på något hoppfullt. Exempelvis att fattiga länder fått en större del av världspenga-kakan. Men tyvärr är det nog inte så. Men någonstans tar dom ju ändå vägen, slantarna.

Kan det vara så att det finns ett fåtal som gnider sina händer till följd av den tragiska situation vi hamnat i? Ja, så måste det vara. Självklart har en stor del av kakan landat hos läkemedelsbolagen som nu producerar vaccin för fulla muggar. Men det kan inte vara allt som uteblivit ur de andra branschernas kassor.

Gissningsvis så finns det vinnare även i det här eländiga. Jag tänker på alla industrier som gått ner i produktion på grund av lägre efterfrågan och minskad tillgång på råvaror. Vad gör stora industrier om de ligger lite vilande ett tag? Jo, dom optimerar sina verksamheter för att kunna stå väl rustade när produktionen går igång igen. Så underleverantörer som utför reparation och service blir flitigt anlitade och deras verksamheter blomstrar.

En andra våg i de ekonomiska sviterna är att förvänta och då ändras flödet på pengar än en gång. När industrierna är i full gång igen får underleverantörerna mindre att göra.

Reseindustrin kommer kunna ta ohyggligt betalt av alla resenärer som just nu suktar efter miljöombyte. När vi får börja resa igen kommer flygstolarna sälja som smör och priserna kommer vara rejäla. Tillgång och efterfrågan. Mest troligt har resebranschen trampat vatten under den tid som varit och därför kanske överpriser på resor är en logisk följd som krävs för att fylla de hål som uppkommit under pandemin.

Jag spekulerar bara utifrån frågeställningen om var pengarna tagit vägen. Vaccinet kan ge oss kontroll över smittan och därigenom hjälpa oss tillbaka till något som liknar hur vi levde innan allt hände i Wuhan. Normalt är nog dock fel benämning på hur vi kommer leva efter pandemin.

Jag tror att följderna är omöjliga att förutspå. På det ekonomiska planet så tror jag att vi kan förvänta oss flera vågor av fortsatta förändringar i pengarnas flöde under lång tid framöver. Men om man tänker sig att pengarna rör sig över världen likt vädrets flöden så får man akta sig för hastiga förändringar. Det är nämligen då det brukar kunna ske naturkatastrofer.

Av: Katja N Ottosson