Katja N Ottosson: Varför finns "kvinnligt företagande" som uttryck? Säger vi någonsin ”manligt företagande”?

Jag är kvinna och driver ett eget företag. Det bör kallas företagande. Punkt. Spelar mitt kön någon roll i den här frågan? Mitt kön används nämligen inte i mitt företagande och borde därför inte vara relevant alls. Ändå kallas det jag gör för ”kvinnlig företagande”.

Men om vi ska titta på vad jag upplever som eventuella olikheter mellan kvinnligt styrda företag och manliga så finns egentligen bara en stor punkt på den listan: barnafödande. Mitt företag är dessutom i en kvinnodominerad bransch vilket innebär just att mina anställda alla är kvinnor i barnafödande ålder.

Så på vår arbetsplats kan det i teorin bli så att vi alla fyra behöver vara föräldralediga exakt samtidigt. Skulle det inträffa så innebär det att vår arbetsplats, min verksamhet, behöver stängas ner.

Jag driver ett frisörföretag och vår bransch är lite speciell när det kommer till att ta in vikarier. Det finns inga att ta in och även om det skulle finnas så är oftast våra besökare måna om att få komma till just ”sin” frisör. Så att ta in fyra vikarier under en hypotetisk massföräldraledighet skulle kunna resultera i endast lönekostnader utan intäkter under så lång tid att likviditeten inte räcker till.

Naturen har bestämt att det är vi kvinnor som bär och föder barn och det är något man helt enkelt bara anpassar sig till för allt man inte kan förändra måste man acceptera.

Att få barn är en gåva och något ingen kan styra över. Allra minst en företagare. Så jag tänker att vissa saker i livet helt enkelt är sånt vi bara får anpassa oss efter för vad är ett företag i jämförelse med ett barn? Inget. Och vem är jag som kvinna och arbetsgivare om jag inte skapar förutsättningar för mina anställda att kunna bilda familj. Jag ser det som mitt ansvar att samtidigt som jag driver en verksamhet självklart vara delaktig i att skapa ett bra klimat för kommande företagare som råkar vara kvinnor.

Utifrån ”kvinnligt företagande”-aspekten är det här min största utmaning. Kanske min enda om vi ska jämföra med en man i min sits. Allt annat är, enligt min uppfattning och erfarenhet, precis likadant som för en man. Utmaningar har vi som företagare såklart hela tiden men de flesta är könlösa. Ett aktiebolag är en egen juridisk person och har inget kön. Jag råkar ha ett kön men det är inte relevant och hittills har ingen ansett det vara det heller.

Så om jag ska komma fram till någon form av konklusion så är det: Jag upplever att jag har samma förutsättningar som alla andra kvinnor och män när det kommer till att driva ett företag med allt som hör företagande till. Att föda barn har inget med att driva företag att göra, det är större än så, och bör därför inte räknas in i ”förutsättningar”. Naturen har bestämt att det är vi kvinnor som bär och föder barn och det är något man helt enkelt bara anpassar sig till för allt man inte kan förändra måste man acceptera. Allt som däremot går att förändra behöver man inte acceptera och det är däri den verkliga utmaningen ligger.

Jag önskar dig ett gott nytt 2021 där det dåliga får stanna i 2020 och att det du inte måste acceptera faktiskt förändras.

Av: Katja N Ottosson