Katja N Ottosson: "Vad är det för fel på mig?"

Det är första dagen på semestern och jag vaknar av den fyraåriga väckarklockan 05.37. Ett helt år har gått sen förra semestern och både kropp och själ har skrikit efter ett par veckors sammanhängande ledighet. Tre veckor på raken har känts som ren lyx efter en vår fylld av oro på grund av allmänt känd pandemi.

När vi på min arbetsplats i mars bestämde vilka veckor vi skulle vara lediga så var mina tre veckor märkta med stora frågetecken. Skulle jag ens ha råd att vara ledig eller skulle jag behöva spendera sommaren på salongen jag driver? Men nu sitter jag alltså här. Första semesterdagen. Vädret är som svensk sommar oftast är -det finns alltid något mer att önska men ändå klart godkänt. Familjen är tillfreds och vi har alla förutsättningar för en härlig ledighet tillsammans. Med undantag från den lilla detaljen; jag är helt värdelös på att vara ledig.

Jag inledde den första semesterdagen med att redan innan klockan slagit 08.00 CYKLA till jobbet för att leverera nytvättade handdukar. När jag cyklat hem börjar jag rensa ur vår hall för att den ska minsann renoveras. Parallellt med rensning leker jag med min dotter som är något understimulerad till följd av regnskurarna som byter av varandra. Stuvar makaroner för ett helt kompani och kommer sen på att regndans kan vara kul så jag och min dotter ger oss ut för att hoppa i vattenpölar. Sen hem igen för att stoppa henne i säng och när hon somnat så drar jag fram en symaskin och syr två barnklänningar. TVÅ.

Vad är det för fel på mig?, tänker jag när jag går och lägger mig. Vem håller på så här? Är jag så van att jobba att jag har glömt hur man gör när man är ledig? Jag tillhör den skara personlighetstyper som helt enkelt får anstränga sig för att ”göra ingenting” och dessutom njuta av det. Jag avundas er som njuter av lugn och ro och anmäler mig gladeligen till en kurs som lär mig hur man gör. Eller så är lugn och ro och göra ingenting helt enkelt inte min grej.

För mitt i första semesterdagens produktiva inferno så känner jag mig faktiskt helt tillfreds. Jag njuter av att inte ha tider att passa. Njuter av att kunna ta fram symaskinen utan att behöva plocka bort den innan jag går och lägger mig. Njuter av att kunna styra min dag exakt så som jag själv önskar och det härliga med att ha sin första semesterdag är ju faktiskt att man har allting kvar.

Någon stillasittande vädernjutare blir jag nog aldrig, det ligger inte i min natur. Men att få vara ledig och kunna göra allt det där jag får prioritera bort under resten av årets späckade schema, det är njutbart för mig. Och det är väl det vi alla bör ägna oss åt under vår semester? Det som får oss att må bra och som berikar just din tillvaro. Oavsett vad det är. Trevlig sommar!