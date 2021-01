Katja N Ottosson: "Till sist bad hon om att få läggas in på psykiatrisk avdelning – hon var rädd för att hon inte skulle orka leva mer"

I slutet av förra året fick jag möjlighet att föreläsa under ”Psykeveckan”. Där delade jag med mig av delar ur mitt eget, min pappas, och min systers liv.

Jag berättade bland annat om att min traumatiserade 17-åriga lillasyster blev ivägskickad till Uppsala för att bo på ett behandlingshem där hon skulle få lära sig medveten närvaro.

Sedan hon var fem år gammal har hon på ett eller annat sätt varit under psykiatrins vingar. Då bup - nu vuxenpsykiatrin.

Alla inblandade sakkunniga har såklart gjort sitt allra bästa för att hjälpa min syster och även kommunens beslut om att flytta henne till behandlingshemmet var såklart av välvilja. Regionen (då Landstinget) ansåg att det inte fanns något mer de kunde göra. Kommunen tog vid och lyssnade på de ”sakkunniga”.

Vet ni vad man gör för att lära sig medveten närvaro? Jo, man sitter och koncentrerar sig på att tänka på en och en sak precis just nu. Man ska känna in sina känslor och bejaka de tankar som kommer.

Vi som familj flaggade många gånger för att vi misstänkte att hon kunde ha adhd men det viftades bort av alla ”sakkunniga”

Nu råkar det ju vara så att i fallet med just min lillasyster så blev det här beslutet om behandlingshem en katastrof. Hon diagnosticerades med adhd så sent som hösten 2019. Då var hon 31 år gammal. Så hon har alltså haft kontakt med psykiatrin från att hon var 5 år och först 26 år senare sätts en diagnos. En diagnos som förklarar hur helvetiskt det måste ha varit för henne att behöva bo på behandlingshem för att lära sig något hon genetiskt är programmerad till att inte kunna. Att kräva att en traumatiserad tonåring med adhd ska lära sig att sitta stilla och ha en enda tanke i huvudet, dag ut och dag in, skulle lika gärna kunna användas som tortyrmetod.

Hösten 2019, efter några veckor med påbörjad adhd-medicinering, så säger plötsligt min syster -”det där trycket jag haft över bröstet så länge jag kan minnas har släppt och nu kan jag tänka en tanke i taget”. Tänk bara om någon ”sakkunnig” gjort en utredning på henne redan i tonåren. Vi som familj flaggade många gånger för att vi misstänkte att hon kunde ha adhd men det viftades bort av alla ”sakkunniga”.

Efter min föreläsning fick jag en fråga av en väldigt modig man som råkar arbeta inom Regionen. Han sa -”jag tror att jag var med och fattade beslutet om att skicka din syster till Uppsala. Men om vi politiker inte kan lita på våra sakkunniga tjänstemäns bedömning, hur ska vi då göra? Vad tycker du?”.

Hon var rädd för att hon inte skulle orka leva mer

Och det är DÄR vi har det. Politiker fattar beslut utifrån tjänstemännens bedömning och förslag. Men i det maskineriet så saknas den viktigaste och mest gedigna sakkunnigheten. Nämligen VI. Vi som på ett eller annat sätt är minst lika sakkunniga men på ett helt annat plan. VI som inte lärt oss allt om ämnet utan som levt det. VI borde rådfrågas innan såna här beslut fattas. Och det här gäller i allra högsta grad den nedläggning som planeras av Örnsköldsviks psykiatriska avdelning. Finns det verkligen inget annat sätt som både sparar pengar på sikt men som inte raserar tillvaron för så många?

Enligt de ”sakkunniga” skulle min syster bli fungerande genom att vi skickade iväg henne och betalade 85.000:- till en annan Region varje månad. Skattepengar. Vad hade en lokalt utförd adhd-utredning kostat? Hade man lyssnat på vad vi som anhöriga sa så hade det sparat in enorma pengar för både kommunen och Regionen. Hon hade med en tidig diagnos och medicinering mest troligt kunnat arbeta redan som ung vuxen och inte behövt olika former av sjukersättning. Skattepengar.

Och framförallt hade hon inte behövt lida så till den grad att hon till sist bad om att få läggas in på psykiatrisk avdelning för att hon var rädd för att hon inte skulle orka leva mer.

Men vad vet jag, jag är ju inte ”sakkunnig”.

Katja N Ottosson