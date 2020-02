Katarina Östholm: Stelbent av Trafikverket – eller ska reklam och rondellkonst också bort?

Det finns ju ganska gott om skyltar i vårt avlånga land. Inte sällan stora, självlysande och pockande på uppmärksamhet med rörlig text och bild. Och nära vägen står de.

Men reklamskyltar som blinkar och vill bli lästa, all sommarreklam som ploppar upp vid vägkanterna, eller för all del all den konst som pryder rondellerna i Ångermanlands tätorter, verkar inte vara ett lika stort problem för Trafikverket.

I samband med invigningen av Botniabanan för tio år sattes tre konstverk upp i Kramfors – mjukt lysande neonskyltar med orden "Mina drömmar", "Din längtan" och "Vägen hem". Konstnärerna Janne Björkman och Åsa Bergdal skapade konst som var ett fint och tankeväckande inslag i stadsbilden, placerad i blickfånget utan att dominera vägområdet.

Det var ord som alla kan relatera till, ord som öppnar dörrar till mängder av berättelser; det var säkert inte bara jag som började fundera eller diskutera ordens betydelse och innebörd när vi åkte förbi konstverken.

Trafikverket var själva med om att sätta upp och betala installationerna. Men nu har verket bestämt att konsten är en trafikfara och plockar ned den.

Själv har jag svårt att förstå detta plötsliga och ganska absurda paragrafrytteri.

"Skyltarna har inget tillstånd och ärendet har inte prövats av oss" säger verket. Som alltså var med under hela processen, men nu påstår att ärendet aldrig "prövats som det ska" och att man plötsligt "upptäckt att de sitter inom vägområdet och saknar tillstånd".

Men så ge dem tillstånd då. I efterskott.

Nyttan av reflektion och skönhet i vardagsgrå miljöer av trist betong och asfalt är långt större än bilisternas eventuella koncentrationssvårigheter. Att byta cd i bilstereon eller låt på spellistan, att prata i headset eller titta på förbiilande utsikter borde vara minst lika farligt, om inte värre.

Den logiska förlängningen är att allt som distraherar i vägmiljön måste bort – rondellkonst (verkligen mitt i vägen), blinkande reklamskyltar (även en bit från vägen är de mycket mer påträngande än Kramforskonsten), människor i utmanande kläder, tjusiga utsikter och väggmålningar (det finns ju en ny, snygg och väldigt distraherande jättemålning på en vägg vid södra infarten till Kramfors).

Att riva kultur är aldrig en bra lösning. Att ta bort konsten i Kramfors är att göra det enkelt för sig – men känns helt enkelt inte som ett rimligt förfarande.