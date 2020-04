Kastas ut i arbetslöshet av coronakrisen med Kramfors och Örnsköldsvik i topp – så många förlorar jobbet i din kommun

Arbetslösheten har ökat rejält sedan Covid 19 slog till i vintras. Allt fler skrivs in på arbetsförmedlingarna. I Ångermanland toppar Kramfors med plus 71 procent och Örnsköldsvik med hela plus 93 procent.

Nästan 800 fler arbetssökande har på kort tid skrivits in i länets arbetsförmedlingar, mot samma tid förra året.