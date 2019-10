Kåseri av Kurt-Göran Öberg: Det gnyr i en tid av förvirring…

Vi befinner oss i en tid av förvirring där alla gnyr på sitt sätt. Det politiska slagfältet mullrar på med kraftfull retorik. Vi har just fått ta del av höstbudgeten, där kompromissandet blev en oredig blandning som vi väljare får svälja ner. Nu styr nya grupperingar som förändrar prioriteringar och språkbruk. Man anpassar sig så att inblandade parter för tillfället kan hålla sams. Det nya sköra styret rattar in sin körriktning för ett Sverige som skall orientera på ny karta i landet och dito i ett sargat Europa. Ett EU som just nu lider av Brexitfrossa och flyktingoreda.