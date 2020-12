Karlsson chockad efter konkurrentens dödsbesked: "En enastående häst"

Det var Travronden som först rapporterade om att 13-åriga Månprinsen A.M. har gått ur tiden. Under hela sin karriär har hästen varit en kraft att räkna med i landets kallblodskamp och under karriären har det blivit 71 segrar och 9,4 miljoner i insprungna pengar.

– Styrkan och inställningen han har haft har varit fantastisk, säger Björn Karlsson och fortsätter:

– Järvsöfaks var mycket värre, men i modern tid finns det inget annat kallblod som har haft den inställningen. Han har varit bra under så många år också.

Björn Karlsson är ju själv kallblodstränare och har tävlat mot firma Gunnar Melander och Månprinsen A.M. otaliga gånger.

– Jag har mött en enastående häst. Man är ju i den branschen, så man uppskattar bra hästar och vill gärna ha dem själv. Månprinsen har jag fått se på närmast håll och suttit bredvid; det är inte alla som har fått göra det. Det var en ruskig häst att möta, vacker som en tavla och snabb som en gasell.

Av egen erfarenhet, hur påverkas man när en häst dör?

– Jag var med i samma karusell med Nordgubben. Det kanske låter löjligt för en person som inte är inbiten, men det är inte bara en häst utan mer en familjemedlem. Jag kan bara föreställa mig vad Gunnar och AnnaMaria går igenom.

Björn Karlsson säger att han chockades när han först läste om dödsfallet på Travronden.

– Det är jättehemskt. 2020 har varit ett jävla år. Det är hästar som går bort och allt förbannat som händer. Kan det här året bara ta slut någon gång? Det kan omöjligt bli sämre 2021.