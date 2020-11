Karla-kampanjen gav 640 265 kronor: "Man tror inte det är sant"

Under lördagseftermiddagen drog Modo Hockey igång swish-kampanjen #Karlaskahem" och den skulle pågå till onsdag för att få in en halv miljon kronor.

På måndag efter lunch var kampanjen i hamn – 640 265 kronor senare.

– Man tror inte det är sant, vilket fantastiskt gensvar, sade Modo Hockeys vd Johan Widebro tidigare under måndagen.