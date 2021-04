Karl-Erik Jakobsson njöt när en gammal evergreen dammades av

Karl-Erik Jakobssons flöjt har tystnat. Den 22 mars tog Karl-Erik Jakobsson sitt sista andetag i en ålder av 93 år 10 månader och 18 dagar. Musik har alltid funnits med i Karl Erik Jakobssons händelserika liv.

Inför sin 90-årsdag ville Karl-Erik bjuda gratulanterna på Söränget på någonting nytt, eller rättare sagt någonting gammalt, odödliga örhängen från ungdomstiden. Så föddes idén att bilda Black Hats med kompisarna Lars Åke Larserud gitarr och Lars Olofsson kontrabas. Själv spelade Karl-Erik flöjt och munspel.

Så har det inte alltid varit. Karl Erik föddes i Sorsele. Pappan var rektor, men även kantor. Mamman sjöng i kyrkokören. Kyrkokören behövde en pianist. Så träffades föräldrarna och Karl Erik fick med sin bror växa upp i en familj där musiken fick fritt spelrum.

Karl-Erik började spela trumpet, men tyckte efter ett tag att tonerna ur en oboe lät vackrare. Karl-Erik som led av lågt blodtryck tvingades överge oboen och söka sig ett annat instrument. Valet föll på cello, men det fanns ett problem. Karl-Erik ägde vid den tiden en Renault 4 C som visade sig vara för liten för att få in en cello. Det fick bli flöjt i stället. Och inte bara en, utan tre med olika klanger. Alt, sopran och tenor. Ett munspel fick också plats. Karl-Erik blev ingen cellist, men en gudabenådad flöjtist.

Lärarparet Sanny och Karl-Erik Jakobsson kom till Kroksta inför höstterminen 1964. Karl-Erik undervisade i engelska och tyska. På fritiden var det musik som gällde. Till att börja med i Blåsorkestern och Symfoniorkestern. På 80-talet gick tre lärare på Ängetskolan samman och började spela folkmusik. Karl-Erik Jakobsson, Gösta Johansson och Lars Åke Larserud bildade gruppen Drängkammarmusik. Under årens lopp har det kommit och gått en och annan, men Karl-Erik, Gösta och Lars-Åke har bestått.

Karl-Erik ville ta ett steg till och återuppliva den amerikanska musiken från ungdomen. Där passade inte durspelet i Drängkammarmusiken in, men med gitarr, kontrabas och flöjt gick det att få fram de rätta melodierna, som i Sentimental Journey, Side by Side och Lady be Good. Där kom Karl-Eriks solon på flöjt till sin fulla rätt. Vilken tur att Karl-Erik hade en sådan liten bil när han stod inför valet av nytt instrument.

Det svängde rejält om Black Hats. Ett tu tre körde Karl-Erik igång ett solo. Det syntes på lång väg hur han njöt då en evergreen dammades av.

Flöjten har tystnat, nu får vi leva på de vackra och odödliga minnen som Karl-Erik lämnat kvar.

Kjell Larsson