Kaosväder väntar Ö-vik – stora regnmängder och mycket hårda vindar

På onsdagsförmiddagen utfärdade SMHI en Klass-1 varning i Västernorrland med risk för stora regnmängder på torsdagen. Framförallt är det de nordöstra delarna av länet vid kusten som kommer att påverkas.

Enligt SMHI väntas uppemot 45 millimeter regn.

– Det kommer att komma in ett lågtryck över landet och det för med sig det här regnet in. Det kommer att börja redan i kväll och i natt, säger Josefin Bergstedt, meteorolog på Stormgeo.

På torsdagen kommer de största regnmängderna att komma in under dagen och framförallt under eftermiddagen – samtidigt som det kommer att blåsa rejält.

– Det är mycket hårda vindbyar som drar in mot kusten, det finns risk för att grenar från träd blåser ner. Det kommer att upplevas som riktigt ruggigt väder i morgon.

I byarna kommer det att blåsa uppemot 16-17 meter per sekund.

– Det blåser in sydostvindar från havet och det kommer att vara blåsigast mot kusten.

Natten mot fredag avtar vindarna och regnet. Men till helgen ser det bättre ut.

– Det kommer att bli övervägande klart och soligt till helgen.