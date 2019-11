Känslosamt och nära på Kom In

Med stil och smak sjunger Caroline och Robert Sedin med stort röstomfång. Då Robert tar i som i ”Stad i ljus” så går han lika högt upp som Tommy Körberg. Sopranen Caroline hänger på och duon ger vartenda uns de har i kroppen innan de får ta emot publikens applådåskor.

På Kom In startade man med ”Men bara om min älskade väntar”, som Köpmanholmensonen Torsten ”Totta” Näslund sjungit in med Nationalteatern. Musiken skrevs av Nobelpristagaren Bob Dylan år 1962. Elvis Presleys sånger ”You are always on my mind” och ”The wonder of you” blev en perfekt övergång till Ulf Lundells “Kärleken förde oss samman” och ”Aldrig skall jag sluta älska dig” hämtat ur musikalen ”Livet är en schlager”.

Totalt hann man med femton sånger på den tilldelade tiden på 60 minuter. Ingen bland de 55 personerna i publiken frågade efter ett extra nummer. Varför skulle man det? Programmet var ju komplett med omsorg, tanke och smak.

Nu ser vi fram emot julkonserten i Köpmanholmens Brukskyrka som är smyckad med Hans Hedbergs och Malte Nygberg Tolfs konst. Det går rysningar genom min kropp då jag tänker på ”Counting Miracles” och ”O Helga Natt”.

Kjell Larsson

Näraskribent