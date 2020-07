Kanonstart för Allstars takterrass i Ö-vik – hyllar satsning i hamnen: "Fullbokat varje dag"

Gänget som driver sportbaren Allstar i Örnsköldsviks hamn har sedan de öppnade 2016 haft drömmen om en takterrass. Den står nu klar i all sin prakt, med utsikt över fjärden.

– Det har varit jättespännande för oss att försöka nå det här målet. Gensvaret har varit enormt. Vi har haft fullbokat varje dag sedan vi öppnade, berättar ägaren Niklas Berggren.

Vikten av att ha en uteservering, framförallt med tanke på det läge som Allstar har, kan han inte betona nog.

– Det är superviktigt. Har man inte uteservering tror jag man glöms bort lite under sommaren, för folk vill sitta ute. Vi Ö-viksbor klär på oss en extra tröja bara för att kunna göra det. Jag tror att det är nästintill ett måste, åtminstone här nere i hamnen.

Hur tycker du att den blev?

– Väldigt likt vad vi hade tänkt oss. Uteserveringen är lite mer fri. Det märks att det inte 100 procent i Allstar-design här. Det man känner igen från kedjan är menyn och lite färger, men utformningen är annorlunda. Det breddar konceptet.

I samband med bygget av takterrassen gjordes även uteserveringen på marknivå om. I framtiden finns det fler planer på ännu mer utveckling av lokalerna, men på grund av de osäkra tider som råder är de lagda på is.

I grund och botten är Allstar en sportbar och även om sporten fortsatt är en viktig del av restaurangen har den betydligt mer bredd än så, menar Niklas. Något som uteservering bidrar ytterligare till.

– Det är stort fokus på att det ska levereras bra käk inom hela kedjan. Det ska vara hög kvalitet och även om du inte är så sugen på att titta på sport ska du kunna gå hit. Vi märker att vi har många människor som kommer hit utan något fokus på skärmarna.

Även om det då finns de som inte stirrar in i någon av de 56 tv-apparaterna när de besöker Allstar finns de ju där av en anledning. Den största av dem alla – Modo Hockey.

– Vi påverkas jättemycket av hur det går i hockeyn. Skillnaden mellan en fredagsmatch där Modo vinner eller förlorar är jättestor för oss. Alltifrån stämning, till hur många håller ut hela natten. Man firar med sitt lag.

Så bra resultat för Modo är lika med bra resultat för Allstar?

– Ja, jag skulle säga att det stämmer för hela stan egentligen. Vi är väldigt hockeytokiga på det sättet, man märker så tydligt att en förlust tar hårt på invånarna.

Nytt för i år, förutom den egna utbyggnaden är att två nya grannar har flyttat in i hamnen. The Chef by the sea och Strandkaj kök och bar har gjort Örnsköldsviks inre hamn till ett riktigt restaurangstråk.

– Ö-viksfolket verkar uppskatta att få promenera här nere och titta in hos oss. Ställena här har så många olika koncept och det gör det till en slags food street, vilket definitivt gynnar oss.

Allstar

Hur många gäster tar ni in?

– Med restriktionerna som är nu blir det cirka 180. 80 inne, 50 på nedre uteserveringen och 50 på takterrassen.

Vad kostar er dyraste huvudrätt?

– Oxfilén "Touchdown pepper steak" med 400 gram kött går på 599 kronor.

Vad kostar din billigaste huvudrätt?

– Klassiska "The Allstar Burger" och "Pulled Pork Burger", som även går att få vegetarisk med oumph kostar 175 kronor.

Vilken är er paradrätt?

– Det är burgare i olika former, så är det bara. Vi är även väldigt starka på grillen med köttet, men burgarna framförallt.

Hur klarar sig din restaurang sig i den ökade konkurrensen?

– Vi är mer komplement till varandra än att vi konkurrerar mot varandra. Det är bara roligt att det finns mycket att välja på. Jag välkomnar verkligen att det har byggts här nere, man lockar tillsammans folk att gå ut och äta.

Hur ser du på utvecklingen av restauranger i staden?

– Jag upplever att det är fler och fler som går ut och äter, det har ju att göra med det ökade utbudet. Det finns folk så att det räcker till alla.