Känd Ö-viksprofil bestulen – exklusiv detalj från hans Rolls Royce försvunnen: "Jag är besvärad"

Det återstår bara tre år tills Ruben Madsen varit Rolls Royce-ägare i fyra decennier.

Aldrig har han varit med om att bli bestulen på kylarprydnaden, Spirit of Ecstasy, som gör just Rolls Royce unik.

– Det här tilltaget betyder att det finns en tjuv där ute någonstans, säger Ulvöbon Ruben Madsen.

– Jag tycker synd om den person som tagit min kylarprydnad. När den människan visar upp den och skryter om den så erkänner den ett brott.

Den aktuella Rolls Roycen har Ruben Madsen varit ägare av i cirka 15 år.

I slutet av juni lämnade han in bilen på verkstad i Örnsköldsvik för att den skulle genomgå service.

Härom dagen besökte Ruben Madsen verkstaden för att visa hur man låser fast kylarprydnaden och navkapslarna, som inte sällan är åtråvärda souvenirer för att de sitter på fordon av märket Rolls Royce.

– Jag förstår att de på verkstaden är störda av att bilen var på deras område när stölden skedde, men de är så klart oskyldiga, säger Ruben Madsen.

Ruben väntar nu dels på att hans fina bil ska få service, och på att en ny kylarprydnad ska anlända.

– Den saken har jag redan tagit tag i. Bilen är försäkrad, så jag köper nytt. Det blir lite krångligt, det kostar en slant och tar en del tid i onödan.

Ruben Madsen fortsätter:

– Jag skulle tro att tjuven eller tjuvarna har fått slita rätt bra för att få med sig den vackra kylarprydnaden. Först har de klättrat över ett stängsel, och sedan är det en ganska omständlig sak att få med sig prydnaden.

Fakta Spirit of Ecstasy

Spirit of Ecstasy är den kylarprydnad som pryder alla personbilar av märket Rolls Royce. Det är en liten statyett som har formen av en kvinna som lutar sig framåt med armarna utsträckta bakom och ovanför sig.

Kylarprydnaden var ursprungligen kallad Spirit of Speed. Spirit of Ecstasy har även smeknamnen Emily, The Flying Lady (den flygande damen) eller Nelly in Her Nighty (Nelly i nattlinnet).

Spirit of Ecstasy användes första gången den 6 februari 1911.Fram till år 1914 var statyetten silverpläterad, men nu för tiden är den tillverkad av rostfritt stål. Man kan på beställning få den i sterlingsilver eller 24 karats guld.

På moderna Rolls-Roycer så fälls statyetten av säkerhetsskäl ner i kylaren antingen genom en knapptryckning på instrumentpanelen eller när man tar ur nyckeln ur tändningslåset. (Wikipedia)