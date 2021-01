Kanadensaren Brian kom till Sverige för 30 år sedan – med 20 dollar på fickan: "Ö-vik är mitt hem"

Det var musiken som förde Brian Frank till Sverige och lilla Ö-vik.

Det är också den som gått som en röd tråd genom hela livet, från uppväxten i Toronto till livet i Sverige och Örnsköldsvik.

Redan i början på 70-talet, innan han ens blivit tonåring, började han springa på konserter i och runt hemstaden Toronto. När han var 15 år började han själv i olika band.

– Jag har sett alla de stora, det var min skola. Jag lärde mig att bli sångare genom att studera hur de gjorde. Jag kollade hur de jobbade på scenen och övade på hur de sjöng.

1985 blev han kontaktad av en inspelningsstudio i Toronto som höll på att spela in ett antal låtar med ett svenskt band. De saknade en sångare.

– Det blev fyra låtar som jag sjöng och spelade in. Sedan återvände bandet till Sverige. En av bandmedlemmarna var Anders LA Rönnblom från Ö-vik.

Några år senare och efter en kontakt med Rönnblom valde han att flytta. Han var less på Toronto och Kanada och ville ta sin musik till Europa.

– Det är över 30 år sedan. När jag kom hit hade jag 20 dollar på fickan. Jag lämnade allt bakom mig, även min före detta fru och min dotter.

Sedan flytten till Sverige har han hoppat i och ur musiken och musik- och underhållningsbranschen. De första åren under 90-talet var det bandet Desert Rain (senare Killer Bee) som var fokus.

– Redan 1990 åkte vi till Sovjetunionen och Leningrad och spelade. Några år senare åkte vi till Moskva och spelade på Röda Torget och Olympia Stadion.

Bandet bytte namn och första Killer Bee-albumet släppte 1994. De turnerade runt i Europa i flera omgångar. Schweiz, Tyskland, Österrike, mera Ryssland och England.

– De första åtta åren i Sverige upplevde jag mycket mer än jag någonsin hade kunnat drömma om. Att få turnera i Ryssland, komma in på den europeiska musikscenen och släppa ett antal skivor.

Hur kommer det sig att du bott 30 år i Sverige och ändå inte talar ordentlig svenska?

– Svenska är tufft. När jag först flyttade hit träffade jag en kvinna som hade småbarn vilket gjorde att det första jag lärde mig var barnspråk. Dessutom ville alla vuxna som vistades runt omkring mig hellre träna på sin engelska än att se till att jag lärde mig svenska.

Den riktiga introduktionen till svenskan kom efter ungefär nio år i Sverige. I dag förstår han all svenska men det blir lätt svengelska när han själv ska prata.

– Jag tror det är därför min hjärna inte kopplar till svenskan eftersom det aldrig riktigt varit en nödvändighet.

I slutet av 90-talet tog bandet Killer Bee en paus – som visade sig bli tolv år lång.

Men Brian Frank kunde inte riktigt släppa musiken och underhållningsbranschen. Tillsammans med likasinnade bildade han då “Topp of the world productions”.

– Vi arrangerade en del konserter i gamla Kempis, försökte ta hit världsartister som ingen annan hade gjort.

Några år senare satsade han återigen på underhållningsbranschen.

I en lokal vid torget i Ö-vik startade han det som skulle bli Merry Can. Han ville, “Bring music to the town”, som Brian själv uttrycker det.

Det gick bra till att börja med, sedan kraschade allt. Brian säger själv att han inte var tillräckligt erfaren för att veta vad han egentligen höll på med.

– Jag gick i konkurs och slutade med en stor summa i personliga skulder. Men sånt är livet. Jag fick i alla fall testa mina idéer.

Brian bestämde sig för att göra något helt annat och valde att starta ett eget företag i byggbranschen. Ett företag som han hållit liv i allt sedan starten.

– I princip bygger jag idag hus, ritar och bygger olika designinredningar och säljer och installerar pooler. Det blir även en del trädgårdsdesign.

Frank kunde ändå inte riktigt släppa underhållningsbranschen och 2010 öppnade han ett nytt Merry Can – nu i lokaler efter Strandgatan i Ö-vik.

– Jag ville visa att det gick att ta hit internationella artister. Artister som Ö-viksborna aldrig hade kunnat drömma om. Det var Smokie, UFO, Sweet och Jonnie Winter. För mig var det fantastiskt. Det kom gäster från stora delar av Sverige.

Men det egna musicerandet kom tillbaka – efter 12 års vila bestämde sig bandet Killer Bee för en comeback och 2012 släppte de ett nytt album, "From hell and back".

Vad skulle du säga är det största som bandet har gjort?

– För att var ett rockband som inte är Stockholmsbaserat har vi gjort det riktigt bra. Det största vi gjort som jag ser det var våra Rysslandsturnéer.

– Vi var faktiskt det första västerländska bandet som fick vara affischnamn vid en konsert på Röda Torget i Moskva. Det är ganska coolt, fast ingen kommer ihåg eller vet om det förutom jag och de andra i bandet och de 40 000 ryssarna i publiken. Det var stort.

Men livet ville jäklas och det var då olyckan hände!

Brian berättar att han föll från ett tak. Han bröt nio revben och bäckenet på ett par ställen

– Egentligen hade jag tur, jag föll mellan en hög med stenar och en bil. Jag kunde ha slagit ihjäl mig.

Han försöker vara optimistisk men lider fortfarande av sviterna från fallet, även om det nu är sju år sedan.

Brutna revben får normalt sett läka själv. Men i hans fall hade inte läkarna undersökt honom ordentligt och inte upptäckt att revbenen tryckts inåt i kroppen och att flera av dem brutits på två ställen. Det gjorde att brottytorna inte låg mot varandra och därför inte heller kunde läka ihop.

Under nästan två år kämpade Brian med svåra smärtor.

När hans röntgenplåtar till slut skickades till Torax-kliniken i Umeå såg de omedelbart att han behövde opereras. Men det hade gått 22 månader sedan olyckan. Operationen genomfördes och han lappades ihop med hjälp av skruvar och metallplattor.

Några månader efter operationen gav sig bandet Killer Bee ut på en lång USA-turné. Några veckor in i turnén kände Brian att att det var något konstigt som hände.

– Det kändes som om alla skruvar och plattor som de opererat in i mig lossnade.

Tillbaka i Umeå upptäckte de att ingenting från operationen hade hållit.

– Det som hänt var att mittbitarna av benen som inte haft någon kontakt med de övriga benen i princip hade dött. När det sedan skruvade ihop mig var det som om de försökte spika ihop rostat bröd. Det gick inte. Det slutade med att de fick skära bort en del av mina revben, den delen som hade dött.

Efter konvalescensen har Brian Frank återupptagit jobbet i det egna företaget.

Fixar du att arbeta med den typen av jobb med tanke på dina tidigare skador?

– Jag har inte så mycket att välja på. Smärtorna jag har, har jag lärt mig att leva med. Många som råkat ut för liknande skador håller nog med mig. Man lär sig leva med det, och jag har lärt mig att lyssna mer på kroppen numera.

Det var musiken som förde dig till Sverige, hur aktiva är ni i Killer Bee just nu?

– Det är nästan två år sedan vi släppte vår senaste skiva. Vi har tagit ett långt sabbatsår igen, dessutom har jag lite egen musik som jag tänkt ge ut.

Det borde ha blivit en stor kulturchock att flytta från världsmetropolen Toronto till lilla Ö-vik?

– Javisst, men samtidigt så tillbringade jag all min tid i Torontos musikbransch med att vara mycket i klubbvärlden och att skapa nätverk. Det kan bli ganska tröttsamt. Att flytta hit var som att få lite frisk luft, avslutar Brian Frank.