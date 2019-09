Kafé nyöppnar i gallerian – Mama Opa's coffee avslöjar stilen på lördag: "Blir jäkla fint"

Trion som de senaste veckorna har jobbat ihop om kaféet som snart nyöppnar är designer Åsa Westman som äger och driver Colorama, inredaren Malin Sundquist och ägaren Jessica Demander, som även driver butiken You and me i Gallerian.

– Krambo, som äger fastigheten har frågat mig tidigare om jag inte vill ta över fiket, men då har det inte riktigt passat. Nu kom de hit och visade ritningar som gjorde att jag blev helt såld. Det känns som att det skulle kunna vara hemma hos mig, berättar Jessica Demander entusiastiskt.

Det var Åsa Westman som i fjol höst fick i uppdrag av Krambo att designa om hela kaféet och komma med ett förslag på hur man skulle kunna uppdatera lokalerna.

– Vi fick fria tyglar, men önskemålet var att göra det lite modernare. Fast det skulle samtidigt vara trivsamt och mysigt, ett ställe man ville sätta sig ner på helt enkelt, säger hon.

– Det kändes lite som ett badhus tidigare, mycket vitt och en öppen korridor som man satt i. Nu dämpar vi taket, framhäver serveringsdisken och gör det intimare och varmare, förklarar Malin Sundquist.

– Sedan har vi målat, tapetserat om och återanvänt mycket, snickarna som har varit här har varit suveräna.

I flera veckor har inredarna jobbat med projektet, som varit väl dolt för alla nyfikna blickar. På lördag blir det invigning.

– Det ska bli jättespännande att ta emot besök för första gången se deras reaktioner, säger Åsa Westman.

– Det blir jäkligt fint, ett jättelyft för gallerian. Hoppas att det kommer mycket folk, säger Demander.

Fyra unga tjejer har anställts på deltid för att sköta driften av kaféet.

Ja, så var det det där annorlunda namnet - Mama Opa's coffee?

– Jag är en schlagerfantast och på en Greklandsresa sjöng jag låten Opa Opa med Antique så att vännerna började kalla mig Mama Opa. Jag och min man älskar en god kopp kaffe, då blev det så, skrattar Jessica Demander.