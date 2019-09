JUST NU: Timrå IK sparkar klubbchefen: "Vårt förtroende är förbrukat"

Under tisdagen kallade Timrå IK till presskonferens.

Där meddelade klubben att de sparkar klubbchefen Jörgen Wahlberg och föreningen kommer även att lämna in en polisanmälan mot honom.

– Det är en rad händelser som vi har haft synpunkter på och som vi inte tycker är riktigt okej, säger Lars Backlund under presskonferensen.