JUST NU: Snöovädret har slagit till i Ångermanland – ställer till det i trafiken

Strax före klockan 8 på torsdagsmorgonen körde en bil av riksväg 87, nära Graningekorsningen. I Sollefteå är redan plogbilarna ute.

Under onsdagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för snöfall i Ångermanland. Framför allt gällande de norra delarna. Enligt prognosen skulle snön komma redan under natten mot torsdag och kunna orsaka problem i trafiken på torsdagsmorgonen och under dagen.

Och det skulle snöa rejält – upp till två decimeter på vissa håll. I angränsade Västerbottens län har en klass 2-varning för stora mängder snö utfärdats och snöfallet ska vara störts i Ångermanlands norra delar.

Enligt Trafikverket medför snöfallsområdet risk för besvärligt väglag i hela länet under torsdagen, då en total snömängd på cirka 20-30 cm ska falla.

I Härnösand snöade det vid 9-tiden på morgonen.

Hur ser det ut där du befinner dig? Har du trafikproblem att rapportera? Skicka bild och rapport till tips@allehanda.se.

Texten uppdateras.