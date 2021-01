JUST NU: Över 600 fortfarande strömlösa i Sollefteå – även Kramfors drabbat

Vid 8-tiden på torsdagen var 944 kunder strömlösa i länet, flest i Sollefteå kommun där 636 hushåll saknar el, följt av Kramfors med 172 drabbade kunder. Allehanda.se har under onsdagen berättat om det svåra arbetet att åtgärda strömavbrotten.

I Ångermanland är just nu 815 kunder utan el. Eon skriver på sin hemsida att det kan ta tid innan alla kunder får tillbaka strömmen då det ligger många fallna träd på ledningarna. Dessutom påverkar de stora snömängderna och isbildning arbetet. När vädret blir bättre ska Eon sätta in helikoptrar för att besiktiga elledningar. Ytterligare resurser ska sättas in under torsdagen, tekniker och röjare har kallats in.

Eons kontor på Djupövägen i Sollefteå kommer att hålla öppet från och med klockan 10 där kunder bland annat kan få hjälp med att ladda sina mobiler. Eon uppmanar också kunder att rapportera in träd som fallit över ledningar för att påskynda arbetet och att inte gå nära nedfallna ledningar.

Så många är strömlösa (08.15)

► Sollefteå kommun 635

►Kramfors kommun 172

► Örnsköldsvik 8

► Sundsvall 129

► Hela länet 944

