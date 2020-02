Just nu: Modos drag innan deadline – plockar in SHL-backen

Linus Nässén, som fyller 22 år i maj, kommer ursprungligen från Norrtälje.

Efter tre säsonger som junior i Luleås organisation – med 31 SHL-matcher totalt – valde han inför säsongen 2017/18 att flytta till Nordamerika. Där spelade han under två säsonger för Medicine Hat Tigers i den kanadensiska juniorligan WHL, där han stod för 77 poäng på 115 matcher från sin backplats.

I somras gick dock flyttlasset åter till Sverige och till Växjö i SHL. Nässén har dock haft svårt att slå sig in som ordinarie back i laget och snittar lite mindre än fem minuters istid i snitt per match under de 34 matcher han varit ombytt. Växjö har dessutom nyss gjort klart med Niclas Lundgren från Brynäs.

Nu lånas han ut till Modo, som ju har vissa skadebekymmer på backsidan då både Tommy Enström och Mattias Norlinder saknas för tillfället.

Ingen av klubbarna har gått ut med information ännu men övergången är klar och Linus Nässén finns i Modos laguppställning på Svenska Ishockeyförbundets hemsida. Huruvida han kan göra debut redan hemma mot Västerås på fredagskvällen återstår att se.

Allehanda har sökt Modos sportchef Fredrik Glader.