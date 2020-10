JUST NU: Kvällens match mellan AIK Hockey och Sollefteå hockey inställd – misstänkt spridning av covid-19

Redan under torsdagen ställde juniorerna in sin verksamhet. Under den gångna helgen var Östersunds juniorer i Härnösand för match – och där har smitta konstaterats i laget och verksamheten stängts.

Nu finns misstankar om att det spridits till spelare i Härnösand.

– Det finns spelare med olika symtom. Två av juniorspelarna har testat sig, och ett var negativt och fler tester har gjorts, säger Peter Gradin.

Med tanke på att juniorerna och A-laget möts i omklädningsrum har de alltså träffats. Och ur A-laget har fyra spelare med symtom testats.

– Vi kommer få besked under helgen. Ordförande Per-Arne Forsberg har pratat med smittskyddsenheten som säger att det inte är lämpligt att spela hockey i dag. Föreningen i samröre med smittskyddet har tagit beslutet, säger Peter Gradin.

Han har själv testat sig under fredagen.

– Jag har inga symtom men tycker att det är lika bra att göra det ändå. För egen del om provsvaret är negativt kommer jag att använda munskydd på träningar framöver, säger Gradin.

Tidigare har det funnits fall runt om i Sverige med smittspridning i just hockeylag.

– Vi är inte de första och inte de sista heller. Jag hoppas att alla förstår att det är någon lekskola, det här har inte gått över än. Man pratar om att det börjat om, men det har aldrig försvunnit. Alla behöver öppna gluggarna, säger han och fortsätter:

– Jag hoppas att alla lag är öppna och ärliga. Det är dags att alla är det, så att ingen tror att det går över i en liten förkylning. Hela hockeysverige måste hjälpas åt. Risken är att det inte blir någon hockey alls.

Nya beslut gällande verksamheten kommer att fattas på måndag.

– Vi får hålla i hatten och hoppas att inga fler insjuknar under helgen, och att det inte visar positivt på covid-19. Är det så, kommer verksamheten att stängas ner i minst 14 dagar. Och det slår åt alla håll, säger Peter Gradin.