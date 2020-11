JUST NU: Hemsöleden avstängd och flera strömavbrott – hårda vindar skapar problem i Ångermanland

Tidigt under måndagsmorgonen utfärdade SMHI en vädervarning gällande kraftiga vindar utmed kusten. Varningen var en klass 1-varning och de kraftiga vindarna väntas avta under natten till tisdag. Enligt SMHI ska det blåsa sydlig vind med vindbyar upp till 17-23 meter per sekund.

Hemsöfärjorna har under dagen varit inställda och det senaste beskedet från Trafikverket är att Hemsöleden ska vara avstängd fram till åtminstone klockan 15.

Samtidigt är det på flera platser runt om i Sollefteå, Kramfors och Härnösand för tillfället strömavbrott. Närmare 900 personer av Eons kunder är för tillfället utan ström i Kramfors kommun och i Sollefteå närmare 130 personer.

Även på E4 utanför Härnösand har träd och blåsten ställt till vissa problem i trafiken – dock inte så stora att någon sträcka har stängts av.

Tågtrafiken mellan Härnösand och Kramfors står för tillfället även still. Enligt Trafikverket ska det röra sig om ett spårfel och det är oklart om det aktuella vädret haft någon påverkan på felet.

Lista: Här är platserna där nedfallna träd med anledning av de hårda vindarna skapar problem.

► Nerfallna träd orsakar problem i trafiken på väg 746 mellan Korssjön och Fantskog i båda riktningarna uppger Trafikverket. Trafikverket bedömer att händelsen har stor påverkan på trafiken, ett körfält är blockerat. Varningen gick ut klockan 07.15 på måndagen och enligt trafikverket bedöms trafiken påverkas fram till klockan tolv på dagen

► Nerfallna träd påverkar trafiken på väg 727 mellan Ulvvik och Strinningen i båda riktningarna uppger Trafikverket. Trafikverket bedömer att händelsen har liten påverkan på trafiken. Larmet om händelsen kom in vid elvatiden på förmiddagen på måndagen och enligt trafikverkets prognos bedöms trafiken påverkas fram till klockan 13.00