JUST NU: Han blir regementschef på nya I21 i Sollefteå: "Jag ser fram emot att leda återetableringen"

Karlsson blir chef över Västernorrlands regemente, I21 i Sollefteå, med Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Regementsledningen ska enligt tidigare beslut sitta i Sollefteå.

Jonas Karlsson är väl insatt i förhållandena i området Sollefteå och Östersund då han startade sin militära karriär på Fältjägarregementet i Östersund.

Han har även internationell erfarenhet som chef för ett internationellt rådgivningsteam på den afghanska arméns ingenjörsskola 2013-2014. Sedan några år tillbaka tjänstgör Jonas Karlsson som chef för Hemvärnets stridsskola i Vällinge utanför Stockholm.

Formellt tillträder han sin chefsbefattning i samband med etableringarna tidigt nästa år.

Vem är blivande regementschefen för I 21, Jonas Karlsson?

— Jag är smålänning, men har bott en tredjedel på tre olika ställen; i Småland, i Östersund och i Stockholmsområdet, säger Karlsson i ett pressmeddelande.

Den militära banan började 1986 när han ryckte in som värnpliktig på Fältjägarregementet i Östersund. Där blev han kvar fram till nedläggningen, 2005.

– Under mina år i Östersund var jag med om att etablera ny utbildningsverksamhet på orten. När Militärhögskolorna inrättades i Sverige, 1998, medverkade jag till att bygga upp och starta den av högskolorna som placerades i Östersund. Det är en erfarenhet som gett mig god förståelse och kunskap i att bygga en organisation från grunden, säger Jonas Karlsson.

Hur beskriver du din ledarskapsstil?

— Jag är en lyssnande chef som vill höra mina medarbetares synpunkter. Jag diskuterar gärna frågor med mina medarbetare för att landa i välavvägda beslut, säger Jonas Karlsson och vidareutvecklar:

Vad är viktigast just nu. Vilka utmaningar och möjligheter ser du?

— Det viktigaste för mig, från det att jag får tillträde, är att få starta upp rekryteringsarbetet. Men innan dess kommer jag sätta mig in i det förarbete som Arméstaben och stödjande förband I 19 gjort. Jag behöver få en korrekt nulägesbeskrivning och sedan, med start i höst, ta över ledarskapet och driva utvecklingen i Sollefteå och Östersund, säger Jonas Karlsson i pressmeddelandet.

Med sin bakgrund – som gammal norrlandsinfanterist – ser Karlsson fram emot att leda återetableringen, med militär verksamhet, och bygga upp verksamheten från starten i ett strategiskt viktigt område.

— I arbetet ser jag fram emot att påbörja och utveckla ett gott samarbete med kommunerna och andra lokala aktörer i Sollefteå och Östersund. För det är tillsammans, med den kunskap och erfarenhet som finns lokalt, som vi bygger en fungerande utbildningsverksamhet och kan tillväxa, säger Jonas Karlsson.

Vad händer just nu?

— Just nu drivs etableringsarbetet av I 21 med Fältjägarkåren av Arméstaben med stöd från I 19, Norrbottens regemente. För mig personligen handlar det just nu om att göra ett bra avslut i min nuvarande tjänst som chef för Hemvärnets stridsskola. Från den 1 augusti 2021 finns jag på Arméstaben och kommer sätta mig in i arméns processer samt det arbete som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i Sollefteå och Östersund, avslutar Jonas Karlsson.