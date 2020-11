Under gårdagen rapporterade Allehanda om att över 1200 hushåll var utan ström till följd av regnovädret. Många återfick strömmen under måndagskvällen men under tisdagsförmiddagen hade 26 Vattenfallskunder i Husumområdet fortfarande ingen ström. Enligt vattenfall ska strömmen vara åter vid lunchtid under tisdagen.

Även utanför Köpmanholmen är 17 stycken av Eons kunder utan ström men där finns ingen beräknad tid för när felen ska vara åtgärdade.