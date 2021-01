JUST NU: Flera hundra hushåll i Ö-vik drabbade av strömavbrott

Snöovädret som drog in över Örnsköldsvik under måndagskvällen har slagit ut elen på flera håll i kommunen. Värst drabbade är Eons kunder i Sidensjöområdet, där drygt 300 hushåll just nu är utan el.

Bland annat berörs orter som Västersel, Fors, Drömme och Rössjö.

Ytterligare runt 20 hushåll i andra delar av kommunen är också strömlösa, varav fyra är kunder till Vattenfall och resten till Eon.

Eftersom vädret och mörkret gör reparationsarbetet riskfyllt har åtgärdandet av felen skjutits upp tills det börjar ljusna. Någon prognos när det kan vara klart för de som är anslutna till Eon finns inte.

Vattenfall beräknar att deras fyra kunder, som är utan el strax norr om Husum ska ha ström igen vid 10-tiden.

Någon exakt orsak till strömavbrotten, utöver att det har med vädret att göra, har ännu inte hittats.

Texten uppdateras löpande.