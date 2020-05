JUST NU: Den svårt misshandlade Härnösandsbon har avlidit på sjukhus – man misstänks för mord

Den man i 20-årsåldern som misshandlades svårt på en adress i Härnösand under söndagen avled av sina skador under måndagseftermiddagen. Händelsen ska enligt initiala uppgifter skett inomhus under söndagsmorgonen.

En man misstänktes för försök till mord. Den rubriceringen är nu mord, och mannen är på sannolika skäl misstänkt. Det enligt kammaråklagare Stina Sjöqvist som leder förundersökningen.

Den misstänkte mannen är också i 20-årsåldern. Förutom mordmisstankarna är han även misstänkt för våldtäkt mot en kvinna, och för att ha misshandlat en tredje person.

– Utredningsåtgärder pågår. Det är förhör, teknisk undersökning och inhämtning av bevis på annat sätt, säger Stina Sjöqvist.

Hur ställer sig den misstänkte mannen till anklagelserna?

– Det kan jag inte gå in på närmare i nuläget, säger Stina Sjöqvist.

Hon meddelar också att de under tisdagen kan komma att ge mer information kring fallet.

– Förhoppningen är att vi kan ha en klarare bild av vad som har hänt under kvällen och morgondagen, säger Stina Sjöqvist.

Texten uppdateras.