JUST NU: Bil började brinna under färd norr om Mittsverigebanan

Vid 20.00 på onsdagskvällen fattade en bil eld under färd strax norr om Mittsverigebanan. Ingen person ska ha kommit till skada och trafiken påverkas under släckningsarbetet.

– Det var en motorrumsbrand som spred sig in mot kupén, säger Tomas Näsman, inre befäl vid räddningstjänsten i Höga kusten/Ådalen.