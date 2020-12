Julen är här – trots ett mörkt coronaår: "Sluta aldrig tro på hoppet och ljuset"

Domkyrkan brukar fyllas till bredden under lucia. Julspel, midnattsmässa och julotta brukar också samla många människor i stiftets kyrkor. I ser det inte ut så, när pandemin ökat i kraft.

– För alla som är vana att besöka gudstjänster på julafton kommer det att saknas. Men det kan samtidigt vara nyttigt att känna det som saknas, för att se värdet i det som annars kan vara självklart. Då kan vi upptäcka vad som är viktigt för oss, som våra relationer, eller hur en kram kan vara så viktigt för livskvaliteten, säger biskop Eva Nordung Byström.

Hon berättar också att det under julen kommer att sändas på webben från olika kyrkor i stiftet.

– Man behöver inte bli utan gudstjänst, säger hon.

Det är tuffa tider och hårda restriktioner i en högtid som brukar betyda gemenskap och umgänge.

– Det centrala i kyrkan inför jul är att aldrig sluta tro på hoppet och ljuset. Ljuset är alltid starkare än mörkret. När jag brukar hålla föredrag för barn och unga brukar jag säga att om du tänder ett litet ljus i ett mörkt rum så lyser det upp i mörkret. Men du kan inte slänga in mörker i ett ljust rum för att få det mörkt. Ljuset är alltid starkare och något vi ska använda oss av, att aldrig sluta hoppas och tro, säger biskop Eva Nordung Byström.

Hon nämner också något som Österrikaren Viktor Frankl kom fram till i sina studier som neurolog och psykiatriker. Han satt i koncentrationsläger under andra världskriget.

– Det handlar inte om hur man har det, det handlar om hur man tar det. De som hittar en mening i allt som händer och lär sig av det tuffa går ur det som en starkare människa. Det kan vi lära oss mycket av och jag tar ofta med det han sa i föredrag och andakter.

Kyrkan är van att öppna upp för människor i kriser och katastrofer. Men i coronavirusets tid får de göra tvärtom. Det började redan i våras med att titta på hur allt ska hanteras.

– Jag har huvudansvar som biskop att skriva krisledning, råd och anvisningar för att stötta församlingarna. Det har blivit många handlingar som jag har skickat ut med jämna mellanrum.

Härnösands stift har många församlingar, 98 för att vara exakt. Medelpad, Ångermanland, Jämtland och Härjedalen ingår.

– Det är ett stort stift, 17 procent av Sveriges yta. Det är jättemånga ute i församlingarna som gör ett jättebra jobb och kämpar för andra människor, som ställer upp för varandra och kyrkan. De ska ha all beundran och tack. Mitt uppdrag är att peppa och möjliggöra, bekräfta, se och uppmuntra. Det är ett viktigt uppdrag.

Kreativa lösningar och nya sätt har ploppat upp längs årets gång.

– Jag är verkligen imponerad av uppfinningsrikedomen i hela stiftet. All verksamhet ställdes inte. Många behöver kyrkan och att få hopp, tröst och ljuset bortom ordet. Hur gör man då? Det ställdes om.

Där har det digitala haft en central roll, som i många andra sammanhang i dessa tider.

– Det är facebooksidor och youtubekanaler. Gudstjänster sänds på nätet. Svenska kyrkan kan vara en trög organisation, den är ju så stor, men här har det gått snabbt och enkelt att ställa om. Det är helt otroligt.

Och möjligheterna att vara med digitalt har också gett positiva effekter.

– Det är mångdubbelt fler kyrkobesökare digitalt än som kommer till gudstjänsterna i kyrkorna. Och många äldre har börjat använda sig mer av datorer. Pandemin har gjort att åldersskillnaderna med att använda datorer och sociala medier suddats ut mer.

När restriktionerna lättades i början på hösten öppnade kyrkorna också upp mer enligt då gällande råd och riktlinjer, innan allt skärptes hårdare än det tidigare varit. I den mörkaste tiden.

– Det har varit en mörk och dyster höst med inte så mycket solglimtar. Då slår det med annan kraft än i våras. Jag minns att vi var många som sa då att vi gick mot ljusare tider. Nu är det längre till sommaren.

Runt biskop Eva Nordung Byström har det under hösten varit mycket annat som hänt, som vi också har rapporterat om. Detta är något som hon inte vill gå in på närmare just nu i denna intervju.

– Jag har fått otroligt mycket stöd från runt om i hela landet och det är jag glad över. Så länge jag har det stödet får jag energi, kraft och styrka till att fullfölja mitt uppdrag som biskop. Det är viktigast för mig, och det hade inte gått utan alla som stöttar mig, säger hon.

Vi avslutar intervjun med att prata om hur det gångna året också kan leda till positiva saker.

– En lärdom vi kan ta med oss är att vara varsam mot andra och vår natur. Jag hoppas vi lär oss och får upp ögonen för det viktiga i tillvaron. Det är inte konsumtion och det materiella, det är relationer, naturens värden och våra andliga behov och dimensioner, säger Biskop Eva Nordung Byström.