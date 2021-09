Jonas Bergström: Varje vecka dör en arbetare på jobbet - var är ramaskriet?

Vad är en arbetares liv värt? Gängvåldet skördar liv, vilket diskuteras flitigt. Mäns våld mot kvinnor får i alla fall under korta perioder det utrymme det förtjänar. Men var finns diskussionen om att en arbetare i veckan dör på jobbet?

I måndags skedde en tragisk olycka: en väggmodul föll över tre personer i Kramfors. En person klämdes ihjäl och två skadades. Händelsen utreds av Polisen som en misstänkt arbetsplatsolycka. Samtidigt betonar Polisen att inte vet om detta kan definieras som en arbetsplatsolycka.

Oavsett vad utredningen visar påminner dödsolyckan oss om att det är allt för vanligt att arbetare vaknar upp, gör sin vanliga morgonrutin och går till jobbet för att aldrig mer återvända till sina nära och kära.

Vad är en arbetares liv värt? I Ådalen känns det nästan som att landskapet ställer den frågan till oss. När jag står och tittar ut över skiljet på Sandslån (där timret sorterades) slås jag både över hur vackert det är och av tanken: hur många flottare har drunknat här?

Vi vet att olyckor var vanliga. Den värsta skedde dock inte här utan i Dorotea år 1936, fjorton unga män försvann ner i det iskalla vattnet efter att en båt fylldes med vatten.

Hur många olyckor har inte skett genom åren på sågverken längs Ångermanälven? Hur många lastbilschaufförer har förolyckats när de kört timmer? Det finns inte mycket som kan sätta stopp för 60 ton tung timmerbil som far fram i 80 km/h, lastbilschaufförer är därför fortfarande en av de allra mest utsatta yrkesgrupperna.

De senaste tio åren har antalet dödsolyckor på arbetsplatser stabiliserats på i snitt 46 dödsolyckor per år - nästan en per vecka. Ska vi acceptera det?

Hur många har dött när järnvägen dragits fram? Så sent som 2014 omkom två personer när en bro på Ådalsbanan rasade norr om Härnösand.

År 1955 dog 425 personer på jobbet, längre tillbaka än så går inte statistiken. Under en lång tid gick dödstalen nedåt. Rationaliseringar, automatiseringar och robotiseringar gjorde att vissa farliga kroppsarbeten försvann.

Men framförallt var det vardagligt fackligt arbetet ute på arbetsplatserna som gjorde skillnaden. Samtidigt kunde Socialdemokraterna skärpa arbetsmiljölagstiftningar och ge skyddsombuden lagstadgad rätt att till och med vid behov tillfälligt stoppa arbetet på en arbetsplats.

Vanligast är dödsolyckor inom byggbranschen, värst är det på svartbyggen. Där finns inga kollektivavtal, fackklubbar och eller något systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet utförs av utländsk arbetskraft som inte känner till sina rättigheter.

Hade det varit möjligt att utan konsekvenser avvisa åtgärder mot gängvåld eller mäns våld mot kvinnor på samma sätt? Nej. Det är bara om arbetares liv det går att tala på det sättet.

På dessa arbetsplatser släpps inte skyddsombuden in. Byggnads har därför krävt att regionala skyddsombud ska få tillträde till alla arbetsplatser - även dem utan kollektivavtal. Men arbetsgivarna har vägrat.

Därför har Byggnads vänt sig till Socialdemokraterna som la just ett sådant lagförslag som sent som förra året. Tyvärr röstades det ner av M, SD, C, KD och L.

"Vi har inget emot regionala skyddsombud men det finns så många andra problem på arbetsmarknaden i dag, som psykisk ohälsa", så löd motiveringen från Liberalernas talesperson.

Hade det varit möjligt att utan konsekvenser avvisa åtgärder mot gängvåld eller mäns våld mot kvinnor på samma sätt? Nej.

Det är bara om arbetares liv det går att tala på det sättet.

Så kallt och hårt är klassamhället.