Jon Häggqvist efter Modos tapp av poängkungen: "Logiskt – efter coronaeländet"

Vad var din reaktion när det blev klart?

– "Jaha, det blev Skellefteå". Ungefär så. Det kom verkligen inte som någon blixt från klar himmel. Att han skulle hamna i SHL efter sin briljanta säsong kändes rätt så givet, frågan var bara vilken klubb som skulle hugga honom nu när Modo själva inte gick upp till högsta ligan.

Hur stor betydelse hade Johnson, och vilket avtryck kommer han göra i klubbhistorien?

– Han var bitvis ifrågasatt under sin första säsong i Modo och det var verkligen inte så att han var en dundergiven förstecenter när vi klev in i denna säsong. Men han förberedde sig väl, tog sig an uppdraget på ett bra sätt och kom att bli en av de största kuggarna när Modo tog nästa stora kliv i hierarkin. Han var här för kort tid för att bli en ikon av något slag, men det är klart att supportrarna för alltid kommer att minnas en poängkung – en som dessutom slog ett "oslagbart" rekord.

Vad hade Modo egentligen för chanser att behålla honom?

– Om de hade gått upp i SHL hade situationen givetvis varit annorlunda. Då utgår jag från att Modo varit en stark kandidat, troligen den starkaste. Nu fick Modo aldrig chansen att kvala på grund av coronaeländet och då blev det som sagt logiskt att han lämnade. Det hela verkar ha gått snabbt efter att säsongen tagit slut och Modo var nog helt chanslösa i dragkampen som läget blev nu.