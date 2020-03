Johansson: En upplevelse jag aldrig vill vara med om igen

Välkommen hit!

Pressvärden, som sitter vid ingång 1 i Fjällräven Center, försöker så gott han kan låta positiv och exalterad.

Hans ansiktsuttryck skvallrar om en annan känsla.

En djup och bottenlös besvikelse över att det blev så här – just nu, just vid det här tillfället, just den här säsongen.

18.32 stod jag i entréhallen. Själv.

18.48 satt jag vid pressläktaren. Med två andra journalister.

18.55 såg jag Modospelarna skrinna ut på isen inför tomma läktare, men med samma ljudkuliss och intro i arenan.

19.01 startade matchen och varje skär hördes upp på pressläktaren.

Overkligt.

Det skulle ju skrivas sagor om matchserien mellan Modo och Björklöven. Visst?

Modern hockeyhistoria skulle utspela sig i Umeå och Örnsköldsvik när allsvenskans två giganter, och största rivaler, skulle ställas mot varandra.

I tisdags fick vi på plats en maxad derbyrivalitet som kokades ned till fem gastkramade perioder, vi fick smaka på derbysötman och vi förstod varför två städer och landskap ställt sig bakom sina hockeylag i något så banalt som en idrottstävling.

I kväll fick drygt 30 personer (ja du läser rätt) i Fjällräven Center se något som liknande en träningsmatch i augusti. Själva essensen i idrotten – supportrarna – fattades.

Jag vill aldrig uppleva det här igen.

En spöklik arena där tystnad, tomma korridorer och döda läktare lärde oss något som vi egentligen alltid förstått, men aldrig upplevt så starkt som denna kväll.

Utan supportrar, ingen idrott.

Regeringens beslut att stoppa publik från matcherna är rimligt och förståeligt. Vi är mitt uppe i en pandemi. Smittspridningen måste begränsas, och det går inte göra annat än att acceptera och följa riktlinjerna från folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

En följd är att Modo och Björklöven kommer blöda ekonomiskt. Det är oundvikligt.

Inte nog med att hockeyfesten ställts in, miljonbelopp kommer försvinna ut i tomma intet om publikförbudet inte hävs inom kort, vilket inte känns särskilt sannolikt.

Det här är vår verklighet hockeyvåren 2020.

Som alltid förr visade sig supportrarna också vara bland de första att anpassa sig och förstå allvaret i det läge klubbarna befinner sig i.

Det engagemang som både Modo och Björklöven omsvärmas av, där fans köper fiktiva biljetter (4172 såldes till match 2), swishar pengar och sluter upp under en av vår tids största prövningar är inget annat än beundransvärt.

Det är det yttersta beviset på att Modo och Björklöven för alltid kommer leva vidare.

Om lagen får spela vidare är däremot en annan femma. Här och nu kan vi inte utesluta någonting. Det mest troliga är att svensk hockey följer efter NHL och andra europeiska förbund som valt att stänga sina ligor.

Då kan den här upplagan av Modo bli ihågkommet som laget som hade chansen att ta sig till SHL, men som aldrig fick chansen.