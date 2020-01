Johan från Ö-vik sommarjobbade på Google: "Definitivt en av de bästa somrarna jag haft"

I en vit villa med utsikt över Själevadsfjärden tar snart 23-årig Johan Vikström igen sig efter ett minst sagt intensivt 2019. Under hösten har han bott och studerat i Seattle, USA, på ett av landets mest prestigefyllda universitet inom datavetenskap – University of Washington.

Och i somras fick han sommarjobb som programmerare hos världens kanske mest eftertraktade arbetsgivare: Google.

– Jag sökte faktiskt tre år i rad, men de första två åren fick jag det inte. Vilket visar att man inte ska ge upp bara för att man får ett nej!

Jag hamnade i ett jättebra team och fick direkt jobba med intressanta uppgifter.

Innan Johan till slut fick svaret att jobbet var hans fick han genomgå flera intervjuer. Två tekniska där han skulle lösa problem på tid och sedan personintervjuer för att se hur väl han matchade mot de olika teamen.

– Fem minuter innan första intervjun var jag så jäkla nervös, berättar han.

Men jobbet blev till slut hans och arbetsplatsen han hamnade på var Googles kontor i München, med cirka 1 000 anställda. Och han stortrivdes minst sagt.

– Det var helt fantastiskt att vara där, definitivt en av de bästa somrarna jag har haft, säger han med eftertryck.

På frågan om vad, mer precist, hans arbetsuppgifter bestod av får Johan lite svårt att finna orden. Att förklara kodning för lekmän är inte det enklaste.

– Mitt team var ett programmeringsspråk-team som jobbar med att analysera programkoder och jag fick i uppgift att utveckla kodning. Man skulle kunna säga att det jag gjorde var att plocka ut saker med nån semantisk mening och ge det olika färger för att göra det enklare att förstå kod och få en överblick.

Och kontoret i München verkar enligt Johans beskrivning leva upp till bilden av den hippa – lekfulla – arbetsplatsen. Biljardbord och pingisbord finns självklart, samt restauranger och caféer med egen barista, tillgång till massage och ett eget gym.

– På gymmet finns tvål och handdukar, så man behöver aldrig fundera på att ta med sig det. Det finns spelrum och jag spenderade många kvällar med att spela på jobbet, säger han skrattande.

– Men alla jobbar också väldigt hårt, poängterar han.

När Johan inte sommarjobbar på Google studerar han till civilingenjör inom datavetenskap på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och är inne på sitt fjärde år– som han alltså spenderar i USA. Han berättar att han redan som 12-åring testade på att programmera för första gången.

– Det är mycket pappas förtjänst, svarar han på frågan varför han först började programmera.

Intresset för programmering väcktes åter till liv veckorna innan andra året på gymnasiet. Johan gick tekniska programmet på Parkskolan och skulle precis börja en grundkurs i programmering. Han berättar att han inför skolstarten var helt övertygad om att alla andra elever skulle kunna massor och att han behövde ta in på dem.

– Så jag pluggade innan skolan började, men när kursen väl drog igång märkte jag att alla andra inte alls kunde allt, säger han och skrattar.

Varje match är ett stort spektakel och det är kul att uppleva.

Veckorna av förberedelser hade istället gjort att Johan hade ett rejält försprång, och redan efter första veckorna var han färdig med grundkursen och redo för nya utmaningar.

– Min lärare, Joakim Forsgren, tog mig lite under sina vingar och såg till att jag fick mer avancerade uppgifter. Det var även han som anmälde mig till programmeringsolympiaden och det gav mig något att jobba mot.

Programmeringsolympiaden är en nationell gymnasietävling där deltagarna ska lösa datorbaserade problem under tid. Johan som visat upp både fallenhet och engagemang tog sig till final inte en utan två gånger.

Efter det började valet av universitetsutbildning klarna.

– Jag har nog alltid tänkt att jag skulle plugga vidare, men det var genom att jag träffade så många människor under olympiaden som pluggade på KTH som jag bestämde mig.

Att studera utomlands har alltid legat i Johans kikarsikte, först funderade han på Kina – och läste till och med kurser i kinesiska – men det slutade alltså med ett år i USA.

Han berättar att studentlivet skiljer sig väldigt mycket från hur det är i Sverige, det finns inte något kårliv på samma sätt men däremot en hel del sport.

– Framförallt amerikansk fotboll på collegenivå är ju jättestort i USA och arenan för universitetets hemmalag tar nog nästan 50 000 besökare, berättar han.

– Varje match är ett stort spektakel och det är kul att uppleva.

Under sina första månader i Seattle har han kommit ansikte mot ansikte med det amerikanska samhället– både dess bra och mindre bra sidor.

– Jag gillar verkligen att människor tar kontakt lätt där. Går jag på en promenad kan någon helt plötsligt skrika efter mig och fråga: "Hey how tall are you?" från ingenstans, säger Johan som med sina över 2 meter föga förvånande sticker ut.

– Men jag har heller aldrig känt mig så otrygg som jag gör där, säger han allvarsamt och berättar om att universitetet till och med har en alldeles egen polisstyrka och att studenterna får sms så fort något misstänkt händer på campus.

Nu är han alltså mer än halvvägs på vägen att bli civilingenjör och har redan samlat på sig värdefull yrkeserfarenhet, och till sommaren återvänder han till Google, men denna gång blir det på kontoret i Zürich som han ska husera.

– Jag var där några dagar den här sommaren och verkligen fram emot det, det verkar vara en jättefin stad.

Vad målet efter studierna är har han inte riktigt bestämt.

– Men jag vet att jag vill utomlands, och skulle Google erbjuda mig en fast tjänst skulle jag inte tacka nej, säger han och ler.

Personliga fakta:

Ålder: 22 år

Familj: Pappa Conny Flemin Mamma: Veronica Vikström "Lilla"syster: Madeleine Vikström Lillebror: Anton Vikström

Intressen: Klättrar en del - bouldering alltså, inte "riktig" bergsklättring (än). Går på gymmet en hel del, känner att det är ganska viktigt eftersom man annars kan bli rätt stillasittande. Varit rätt så aktiv i kåren med utbytesstudenterna förra året på KTH och varit med och organiserat massa event.

Bästa med Ö-vik: Familjen och släkten. Åkte skridskor ute på Nyängetsfjärden en del gånger föregående år. Tycker det är allmänt nice med all plats överallt – till exempel nu på vintern att kunna gå ut och typ gå på sjön eller hoppa på skotern eller i skidorna och bara köra. Det går inte riktigt att göra i Stockholm, München eller Seattle. Paradisbadet är fett nice också om jag ska vara helt ärlig.