Jessica Ivarsson: Vi behöver alla bli hjältar som Frodo – och åk inte till Moria över påsken

Min chef sa ”skriv en sportkrönika!”. Jag funderade på att skriva om mina fotbollskunskaper, men det kan vi ta en annan gång.

Sedan barnsben har jag dykt rakt ner i böcker, och plöjt dem, en efter en. Så många världar att uppleva när den verkliga världen inte varit så rolig.

Nu ser den verkliga världen inte ut som den vanligtvis brukar. Ni vet, coronaviruset.

Fantasy-genren fick ett uppsving i och med Game of Thrones. Men också tidigare med Sagan om ringen. Känslan har varit lite, att man är en tönt som gillar genren.

Jag är gärna den tönten. Jag kan alla repliker i Sagan om ringen. I tider där jag känner mig otrygg brukar jag se den filmen.

Jag ska berätta mera. Och det blir en del liknelser mellan pågående pandemi och Tolkiens episka saga och värld, Midgård. Häng med!

Den mörka makten kryper sakta fram i Midgård och plötsligt en dag så blir det konkret. Saurons öga vakar i Barad-dûr, Mordor. Han vill ha tillbaka sin ring, och ringen måste absolut förstöras för att allt inte ska gå åt fanders.

Hoben Frodo tar på sig den tunga uppgiften att gå med ringen till Domedagsberget och förstöra den. När ingen annan i det där brödraskapet kunde komma överens om vem som skulle göra det. ”One does not simply walk into Mordor”. Så att säga.

Och i väg kom Ringens brödraskap. Fyra hober, en dvärg, en alv, två människor och den allvetande trollkarlen Gandalf grå.

En tung och viktigt uppgift vilar på deras axlar. En uppgift som förenar alla varelser i kampen.

Men hur mycket gnällde Frodo över sitt öde? Han som gick barfota till Mordor för att besegra ondskan? Inte något.

Att inte kunna umgås som vanligt i dessa coronatider och att behöva isolera sig helt, kan vara lite som att gå barfota till Mordor.

Eller som när hela gänget plumsar hög snö uppe på de höga bergstopparna och trollkarlen Sarumans röst manar i stormen.

Sa Frodo då: ”Nä, hörrni grabbar, jag tror jag hoppar av här och tar pisten ner till after skin. Vi kan väl höras efter påsklovet?”.

När Gandalf slåss mot balrogen och till slut får sätta livet till (han återuppstår sen), vrålar han ”you shall not pass!” till den innan han och balrogen försvinner ner i mörkret. Han lyckades stoppa den från att passera.

Att tvätta händerna noga med tvål och vatten, eller med handsprit, är en liten ”you shall not pass” till de små och lömska och ondskefulla orcherna (viruset) varje gång.

När Gimli tycker att det är en bra idé att ta vägen genom Moria, lät det som rena drömmen där nere i gruvorna med stora salar. Men det blev en skräckfärd och mycket mer av en mardröm. Med ett grott-troll och vättar.

Den där trevliga påskresan du ser framför dig i fjällen eller i fritidshuset kan mycket väl bli lite som när brödraskapet hamnade i Moria. En mardröm.

Vi lever inte i Midgård. Men den där kampen för överlevnad, för att bekämpa något som har kraft att förstöra väldigt mycket, den lever vi i just nu.

Att ta sig igenom skiften inom vården i full skyddsmundering är som ett slag i kriget mot ondskan i Midgård, i full rustning.

Att lyssna på vad statsepidemiolog Anders Tegnell säger är lite som att lyssna på Gandalf. Han kan det han pratar om med emfas.

Åk inte till Moria, jag menar fjällen eller stugan.

Sauron segrade inte. Ondskan segrade inte. Ondskan segrar sällan.

Och coronaviruset ska inte få segra heller.

Vi har alla en viktigt roll för att det ska bli så.

Frodo ville aldrig bli någon hjälte. Men han behövde vara en hjälte. Och man glömmer lätt bort vännen Sam, som också gick barfota till Mordor. Vid slutet när Frodos ben inte orkade mer, bar han sin vän in upp för Domedagsberget. Fullt medveten om att det kanske var det sista hoberna gjorde i sina liv. Men att det krävdes för att världen inte skulle falla helt under ondskans makt.

I rådande pandemi drabbas alla människor på ett eller annat sätt, och en del kommer få sätta livet till.

Vi behöver alla vara lite mer som Frodo och Sam. Vi behöver göra de insatser och uppoffringar som krävs. Ibland behöver vi bära varandra för att lyckas, och gå barfota till Mordor. För att vi en dag ska kunna sitta vid lägerelden och sjunga sånger och berätta historier om det märkliga året 2020 när allt kändes overkligt. Likt en bard i J.R.R Tolkiens verk.

Och har du till trots missat dessa klassiker, är nog min krönika ganska obegripligt. Men att se Sagan om ringen-trilogin där hemma i karantänen är ett tips från mig.